Sanremo, Giampaolo Rossi rivela il futuro di Sanremo: "Solo la Rai può produrlo"

"Abbiamo partecipato con riserva alla gara sul Festival di Sanremo ma era opportuno che la Rai, in attesa del giudizio legale, partecipasse a questo bando. Il fatto che solo la Rai abbia partecipato da sola è dimostrazione di cosa è la Rai". L'ha detto l'ad della Rai Giampaolo Rossi intervenendo al Festival della tv di Dogliani intervistato dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana.

Sanremo, la Rai è l'unica candidata. Nessuna proposta da Mediaset e Discovery

"Ogni volta che vado al Festival e assisto a quel grandissimo spettacolo - aggiunge Rossi - dico sempre ai miei collaboratori 'non guardate quello che avviene sul palco ma soprattutto quello che c'è dietro'. Perché solamente la Rai e le sue maestranze sono in grado di mettere in diretta per cinque giorni consecutivi uno degli spettacoli di intrattenimento musicale più importanti al mondo. La Rai ha una capacità produttiva unica al mondo".