Ascolti tv, la Lolita Lobosco di Ranieri imbattibile. Ottimo esordio per Sarabanda Celebrity

Marco Zonetti 26 maggio 2025

a

a

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 25 maggio 2025 hanno visto su Rai1, in prima serata, la replica della serie Le indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri segnare il 15.8% di share pari a una media di 2.505.000 spettatori. Su Canale5 la nuova soap turca La notte nel cuore, con Ece Uslu, Burak Sergen, Esra Dermancıoğlu, Aras Aydin, Bülent Polat ha esordito con il 12.6% di share pari a 1.904.000 spettatori. Su Rai2 il telefilm NCIS - Unità Anticrimine ha appassionato 758.000 teste pari al 4.3% di share, e - a seguire - il suo spin-off NCIS Origins ha ottenuto il 3.9% pari a 683.000. Su Rai3, Report condotto da Sigfrido Ranucci ha radunato una media di 1.585.000 persone all'ascolto pari al 9.2% di share, preceduto da Report Lab (5.0% - 832.000) e da una presentazione che ha totalizzato il 6.7% pari a 1.183.000 teste. Report Plus ha invece segnato il 6.7% pari a 969.000 telespettatori.

A seguire, a tarda sera, Edoardo Sylos Labini, con una puntata dei suoi Inimitabili dedicata a Curzio Malaparte, cresce al 4.2% di share sfiorando una media di 500.000 spettatori. Su Rete4, Zona bianca con Giuseppe Brindisi ha raccolto il 6.4% di share con un'audience di 850.000 telespettatori. Su Italia1 il quiz Sarabanda Celebrity condotto da Enrico Papi ha debuttato all'8.3% pari a 1.264.000 persone all'ascolto (presentazione: 5.7% - 1.017.000). Su La7 il film Adaline - L'eterna giovinezza con Blake Lively e Harrison Ford ha siglato una media di 574.000 teste pari al 3.4% di share. Su Tv8, il documentario Senna ha calamitato .000 persone all'ascolto pari all'% di share. Sul Nove il meglio di Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio arriva al 2.7% di share pari a una media di 329.000 affezionati.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha siglato il 28.1% pari a una media di 4.915.000 spettatori, mentre su Canale5 Paperissima Sprint ha divertito l'11.7% della platea pari a 2.041.000 teste. Per quanto riguarda i talk di approfondimento, su Rete4 4 di Sera Weekend condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra ha conquistato il 4.6% con 759.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 4.1% con 729.000 nella seconda. Su La7, In altre parole… domenica condotto da Massimo Gramellini - con ospite Andrea Scanzi - ha radunato il 5.2% della platea pari a una media di 909.000 spettatori.