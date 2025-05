Sanremo, la Rai è l'unica candidata. Nessuna proposta da Mediaset e Discovery

19 maggio 2025 a

È scaduto, oggi alle 12.30, il tempo per presentare la proposta per candidarsi all'organizzazione del Festival di Sanremo 2026, 2027 e 2028. La Rai è stata l'unica a presentare una busta, come ha confermato anche il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, che ha sottolineato: "I parametri principali prefissati dal Comune di Sanremo vertevano sull'obbligo di riconoscere al Comune un corrispettivo non inferiore a 6 milioni e 500 mila euro, oltre ad una percentuale non inferiore all'1% su tutti gli introiti derivanti dai proventi pubblicitari e dallo sfruttamento dei marchi concessi, con l'impegno riprendere e trasmettere le manifestazioni Sanremo in fiore". Come era nelle previsioni, né Mediaset né Discovery hanno avanzato proposte di adesione al bando. Ora si aspetta l'esito del Consiglio di Stato sul ricorso alla sentenza del Tar della Liguria che inneggiava alla necessità di istituire il bando per l'assegnazione del Festival.