Sanremo 2025, la rivelazione bomba di Simone Cristicchi sul significato di “Quando sarai piccola”

Si è discusso tanto nelle scorse settimane del significato della canzone “Quando sarai piccola” portata da Simone Cristicchi al Festival di Sanremo 2025. Il cantautore, ospite della puntata di domenica 23 febbraio di In altre parole, talk show di La7 condotto da Massimo Gramellini, ha però svelato un retroscena sul testo del brano, che secondo molti era dedicato a sua madre colpita dal morbo di Alzheimer. Ma le cose non stanno proprio così: “È un discorso che io faccio alla mia mamma pensando a quello che potrebbe essere il futuro. ‘Ti aiuterò a ricordare, ti aiuterò a ritrovare la strada di casa’. Poco dopo i 60 anni ha avuto un brutto incidente, un’emorragia cerebrale che l’ha resa disabile al 100%, quindi è ancora lucida, molto presente, ha seguito anche lei il Festival di Sanremo come tutti, però lei purtroppo era una grande chiacchierona ed oggi fa fatica a farsi capire. Quindi è tornata in qualche modo la nostra bambina di cui prenderci cura”. Cristicchi, arrivato 5° nella competizione condotta da Carlo Conti, era finito al centro delle polemiche da parte della solita sinistra, che lo accusava (come fosse un peccato poi…) di essere di destra per via di un suo spettacolo sulle Foibe. Polemiche che potrebbero aver inciso sul giudizio su una canzone in realtà dolcissima.