Roma, conto alla rovescia per il Tim Summer Hits: chi ci sarà con Conti e Delogu

La grande musica dei TIM Summer Hits inaugura l'inizio della bella stagione e scende in piazza per portare le novità che la animeranno direttamente nel cuore della Capitale. Quattro appuntamenti serali, sabato 7, domenica 8, lunedì 9 e martedì 10 giugno in piazza del Popolo ospiteranno i grandi protagonisti della musica italiana "per cantare e ballare i successi musicali che saranno la colonna sonora estiva" come si legge in una nota.

Si confermano alla conduzione, per il secondo anno consecutivo, Carlo Conti affiancato dalla ormai padrona di casa Andrea Delogu. TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv in collaborazione con Roma Capitale.