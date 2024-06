Tim Summer Hits, Andrea Delogu: "Carlo Conti è il mio partner ideale"

04 giugno 2024 a

Ormai è una veterana del Tim Summer Hits. Andrea Delogu è già pronta a salire sul palco di piazza del Popolo accanto a Carlo Conti. Andrea Delogu, manca poco all’appuntamento di Roma.



Come si sta preparando all’edizione di quest’anno?

«Sono cresciuta con questa manifestazione. Per me è il momento clou da cui parte la mia estate. Ed è bellissimo lavorare con le persone che amo».

Ci saranno non solo mostri sacri come Venditti, Raf e Tozzi ma anche le nuove leve della generazione Zeta. Cosa pensa del cast?

«La prima cosa che ho pensato è come sarà possibile farli cantare tutti! È un cast eccezionale. Ci sono tutti gli artisti che hanno un singolo estivo». Molti criticano i tormentoni dell’estate perché troppo leggeri.

Lei cosa ne pensa?

«D’estate bisogna proporre canzoni leggere che possano diventare tormentoni. È importante che riescano a comunicare belle emozioni e facciano stare bene chi le ascolta. E poi non è vero che sono superficiali. Molti testi hanno una loro profondità. Quindi non bisogna essere prevenuti».



Come si trova a lavorare sul palco con Carlo Conti?

«Con Carlo mi trovo benissimo. È un amico, gestisce il palco in modo fantastico ed è una persona di cui mi fido ciecamente. Il suo stile di conduzione è asciutto, diretto e popolare. Ha il controllo di qualsiasi cosa ed è quella la strada che vorrei seguire. Conti è il mio partner ideale e spero che lui possa dire la stessa cosa di me».



Con Conti ha già collaborato per Sanremo Giovani. Cosa ricorda di quell’esperienza?

«Da quel Sanremo Giovani sono usciti personaggi che avrebbero fatto molta strada nel mondo della musica. Penso a Francesco Gabbani, Ermal Meta, Irama e Mahmood. Ricordo perfettamente che, poco prima che iniziasse la serata del Festival, Conti ha chiesto ai suoi collaboratori il risultato della partita della Fiorentina. E subito dopo è cominciata la diretta dall’Ariston. Carlo sa infondere serenità a tutti quelli che lavorano con lui».



Ci ha pensato che Tim Summer Hits potrebbe essere una prova generale per il prossimo Sanremo?

«Per ora non ci penso proprio. Sono concentrata solo su Tim Summer Hits. È come se mi chiedessero se mi piace l’idea di mangiare una buona pizza. La risposta è ovvia ma Sanremo è un’altra cosa».



Dopo il Tim Summer Hits quali saranno i suoi prossimi progetti?

«Continuerò a lavorare per la televisione. Ci sono in ballo nuovi progetti che stiamo definendo proprio in questi giorni».