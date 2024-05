Tim Summer Hits, quando inizia la festa con Carlo Conti e Andrea Delogu

27 maggio 2024 a

a

a

L’estate sta arrivando e la grande musica dei Tim Summer Hits scende in piazza e, dopo il grande successo ottenuto nelle prime due edizioni, quest’anno viene «promossa» in prima serata su Rai 1. Sarà Roma la città protagonista dell’estate 2024 che, con il suo fascino senza tempo e la sua storia millenaria, ospita 4 imperdibili serate live direttamente da piazza del Popolo. Un appuntamento aperto a tutti da martedì 11 a venerdì 14 giugno. Una grande occasione per cantare e ballare i grandi successi musicali che faranno da colonna sonora alla nostra estate, con i più importanti artisti italiani. Come per le precedenti edizioni, anche quest’anno non mancheranno le sorprese: sarà Carlo Conti a condurre lo show affiancato dall'ormai padrona di casa Andrea Delogu.

"Perché me ne vado". Goggi abbandona Conti e Tale e Quale Show

Tim Summer Hits è un vero e proprio show musicale che parte da una delle piazze più iconiche del nostro Paese e, a seguire, andrà in onda in prima serata su Rai 1 e, in contemporanea, su Rai Radio 2 con quattro appuntamenti. Data di esordio venerdì 28 giugno, a cui seguiranno le messe in onda di domenica 7 luglio e di venerdì 12 e 19 luglio. Infine, non mancherà il "best of" della stagione, per rivivere alcuni tra i momenti più belli delle 4 puntate, venerdì 26 luglio sempre in prima serata.