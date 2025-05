Giulia De Lellis incinta, monta la polemica sul gossip impazzito: “Violazione della privacy”

Alice Antico 04 maggio 2025 a

Dopo Aurora Ramazzotti, anche Jacqueline Luna Di Giacomo ha preso posizione sulla vicenda che ha coinvolto Giulia De Lellis. La gravidanza dell'influencer, infatti, è stata resa pubblica dalle riviste di gossip prima che potesse annunciarla lei stessa. Una dinamica già vissuta da Jacqueline, oggi mamma e compagna del cantante Ultimo, che ha deciso di raccontare la sua esperienza. “Era un momento nostro e ci è stato strappato”, ha scritto in un lungo messaggio condiviso su Instagram.

“Mi ricordo perfettamente il giorno in cui sono usciti gli articoli sulla mia gravidanza. Ho letto bugie, dettagli privati… una totale invasione della mia intimità”, ha raccontato. La conferma ufficiale della gravidanza di Giulia De Lellis, legata a Tony Effe, è arrivata solo il 2 maggio, tramite un post Instagram, ma le indiscrezioni erano già esplose giorni prima, complice un servizio fotografico pubblicato dal settimanale Chi.

Jacqueline ha spiegato che, quando è successo a lei, ha preferito non parlarne subito pubblicamente per non rovinare un momento così intimo e prezioso. Tuttavia, ha deciso di esporsi oggi per solidarietà con Giulia e con tutte le donne che si sono trovate nella stessa situazione. “Parlare di una gravidanza non ancora annunciata dai diretti interessati non è solo fonte di forte disagio emotivo, ma soprattutto una grave mancanza di rispetto”, ha scritto. Anche Aurora Ramazzotti, che nel 2022 ha vissuto una dinamica identica, ha commentato la vicenda via social, schierandosi dalla parte di Giulia. La conduttrice ha definito questa modalità di “scoop” una forma di irrispetto verso le donne e le loro storie: “Togliere alle donne la possibilità di raccontare la loro storia è una mancanza di rispetto. Non riguarda voi in nessun modo e, se pensate di sì, il vostro ego va curato”, ha scritto. E ha aggiunto: “Dietro questi schermi esistono persone reali con storie che non sempre devono essere condivise, almeno non per soddisfare la vostra curiosità.”