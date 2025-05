Gossip, crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? La frase che lascia di stucco

Alice Antico 04 maggio 2025 a

"Chi è ferito, ferisce. Chi è guarito, cura" ha scritto su Instagram Cecilia Rodriguez in una story. Inutile dire che la frase ha riacceso i riflettori su una presunta crisi con il marito Ignazio Moser. I due, da giorni, non si sono più mostrati insieme sui social, e il silenzio digitale ha fatto parlare molto più di mille parole. La ig story ha lasciato intendere che qualcosa non stia andando come dovrebbe nel matrimonio. Nessun riferimento diretto a Moser, da parte della Rodriguez, ma il tempismo del messaggio ha fatto pensare a un chiaro collegamento con la sua situazione sentimentale.

I fan più attenti hanno notato che da tempo lui è sparito dalle storie della showgirl, e lei, da parte sua, è apparsa sempre più spesso da sola, in video e post che in passato li avrebbero visti insieme. Secondo quanto riportato da "Nuovo Tv", la presunta crisi avrebbe coinvolto anche la sorella maggiore Belen Rodriguez. Tra lei e il cognato Ignazio Moser, infatti, sarebbe calato il gelo, alimentato da un sospetto: Belen avrebbe temuto un possibile tradimento ai danni di Cecilia. Questo avrebbe portato tensione sia nella coppia che nel rapporto tra le due sorelle. A peggiorare la situazione ci avrebbe pensato un episodio social: un video, diventato virale, in cui Belen si è esibita in un balletto sexy durante una serata in consolle di Andrea Damante, caro amico della coppia. Un gesto che, secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, avrebbe infastidito Ignazio e Cecilia.

Insomma, tra post criptici, silenzi social e voci sempre più insistenti, la crisi tra Cecilia e Ignazio sembra aver preso corpo. Nessuna conferma ufficiale, ma il pubblico dei social ha già cominciato a leggere tra le righe. E questa volta, più che le foto insieme, sono state le assenze a parlare.