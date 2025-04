Fedez, l'ultima canzone e le frecciate a Chiara Ferragni: "Se tocchi un operaio..."

Alice Antico 19 aprile 2025 a

a

a

"Bene o male, purché se ne parli" dice il detto che Fedez sembra aver sposato alla perfezione. Il rapper in questi ultimi giorni è tornato a far parlare di sé: infatti, dopo essere finito al centro dell’attenzione per un video girato in discoteca che lo ritrae mentre si scambia effusioni con una ragazza rimasta anonima, il rapper milanese ha cavalcato l'onda del rumors per pubblicare un’anteprima del suo nuovo brano, mentre si faceva tatuare la schiena. Un tempismo perfetto, e non di certo casuale.

Resa dei conti tra Corona e Fedez. “Senza di me...”, ecco l'attacco e le chat della discordia

Il pezzo inedito, che richiama nei toni e nel titolo il suo singolo del 2013 "Pensavo fosse amore e invece...", è un concentrato di frasi taglienti e allusioni pungenti, in pieno stile dissing. Non mancano, infatti, riferimenti precisi a dettagli di vita privata, che hanno fatto subito scattare le ipotesi sul riferimento alla Ferragni. :Quando ti ho chiesto di uscire, non immaginavo di finire al primo appuntamento in uno store Cartier", canta Fedez, lasciando intendere una critica al lusso ostentato della ex moglie. Nel video, il rapper prosegue con toni sempre più ironici ma, allo stesso tempo, amari: "Mi hai detto che ti sposerai sul lago di Como… Condoglianze allo sposo" e "Ti chiamano geisha, ma non porti il kimono. Pensavo fosse amore, invece eri al lavoro".

Stoccata di Caprarica a Meghan: "Imita Ferragni, bastava un Fedez qualasiasi"

Frasi crude e certamente toccanti, per non parlare poi della stoccata finale: "Se tocchi un operaio, speri che non sia contagioso". Per molti utenti della rete queste parole non lasciano spazio a dubbi: i riferimenti sono rivolti a Chiara Ferragni. Il web, infatti, si è acceso subito dopo questo video postato da Fedez che, si sa, si diverte nel provocare l'altra parte. Perciò, che si tratti di provocazione, vera musica o strategia comunicativa, Fedez è riuscito ancora una volta nel suo intento: far parlare di sé. E come reagirà la Ferragni?