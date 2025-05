Concertone, sale Gazzelle e si ferma tutto: "C'è un problema". Cosa è successo

Alice Antico 02 maggio 2025 a

Un imprevisto ha acceso la curiosità (e le polemiche) durante il Concertone del Primo Maggio a Roma. Alle 21 in punto, in piazza San Giovanni e su Rai3, il live si è interrotto bruscamente proprio mentre Gazzelle stava per salire sul palco, tra gli artisti più attesi della serata. Il cantautore romano si è dovuto fermare ancor prima di iniziare: "C'è un problema tecnico, ci dobbiamo fermare... che devo dire, ciao mamma?", ha commentato rivolgendosi al backstage, tra l’imbarazzo e l’ironia. Subito dopo, è stato lanciato uno spot pubblicitario su Rai3. Il concerto è ripartito solo alle 21.09, quando Gazzelle ha potuto finalmente esibirsi. Fin qui, nulla di strano. Ma a far scoppiare il caso ci ha pensato un dettaglio notato da diversi utenti sui social: prima dello stop, Gazzelle indossava un giubbotto con il logo della marca in bella vista. Poi è scomparso.

A questo punto, la domanda ha cominciato a circolare ovunque: il problema è stato davvero tecnico? O c’è stato qualcosa di più? Sui social, tra X e TikTok, in molti hanno sospettato che la sospensione improvvisa sia stata legata proprio all’inquadratura troppo evidente del logo del brand, considerato un elemento commerciale non autorizzato in un evento trasmesso dalla Rai. Poche ore dopo, dal Concertone è arrivata una spiegazione ufficiale: la pubblicità delle 21 era già prevista e l’errore sarebbe stato quello di Schettini, che avrebbe mandato Gazzelle sul palco prima del previsto. Una svista di scaletta, quindi, e non un’interruzione forzata legata al brand. Tuttavia, i dubbi non si sono placati. Come spesso è accaduto, a fare da tribunale ci ha pensato il web: meme, commenti e teorie sono esplosi su X e Instagram in pochissimo tempo.