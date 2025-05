Parenzo stronca i Patagarri ProPal: "Raccapricciante storpiare una canzone ebraica"

02 maggio 2025 a

Lo show anti Israele messo su dai Patagarri sul palco del Concertone del Primo maggio "è raccapricciante". Non fa sconti David Parenzo che, sui social, commenta la decisione del gruppo nato a X Factor di macchiare "Haga Nagila", noto brano della tradizione ebraica, inneggiando alla "Palestina libera". "Confesso che prima di oggi non avevo la minima idea di chi fossero i Patagarri", ha premesso il giornalista, "poi ho ascoltato la loro 'performance' in Piazza San Giovanni per il concerto del 1 Maggio e, ferma restando la loro libertà di dire e cantare quello che vogliono, rivendico la mia libertà di dire loro che prendere una nota canzone ebraica e storpiarla con una bieca propaganda pro Pal e contro Israele è semplicemente raccapricciante!", ha tuonato il conduttore di L'aria che tira, il programma di politica e di attualità di La7.

"Free Palestine" dei Patagarri sul brano ebraico. Fadlun: "Ignobile e macabro"

Una performance, quella dei Patagarri, che nelle scorse ore ha scatenato polemiche e attirato la dura reazione di Victor Fadlun, il presidente della Comunità Ebraica di Roma. "Appropriarsi della nostra cultura, delle melodie a noi più care, per invocare la nostra distruzione, è ignobile. C'è qualcosa di davvero sinistro, macabro, nell'esibizione dei Patagarri", ha dichiarato, mettendo poi in luce che "i più grandi odiatori nella storia" sono quelli che hanno strumentalizzato la cultura ebraica. Forte lo sdegno anche sui social network. "Grazie, condivido. Li ho conosciuti a X Factor ma dopo questo episodio vergognoso non ascolterò più questa band", scrive qualcuno. "Il bello è che, se provassero ad esibirsi in Palestina, li massacrerebbero", fa notare qualcun altro.