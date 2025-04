Vecchioni da Delogu: "De Gregori? Ho buttato il suo disco dalla finestra", ecco perché

19 aprile 2025 a

C'è Roberto Vecchioni ospite a “La versione di Andrea” su Rai Radio2. Il cantautore, che ha da poco pubblicato il suo ultimo libro “L'orso bianco era nero. Storia e leggenda della parola”, si racconta tra vita e musica ai microfoni di Andrea Delogu, affrontando anche il suo rapporto con alcuni colleghi. Ricorda l’amicizia con Francesco Guccini e quella con Lucio Dalla: "Roberto tu sei bravo, scrivi delle cose bellissime, solo che non si capisce un ca..!", mi diceva Lucio.

E a proposito di un altro mostro sacro della canzone, Francesco De Gregori, il professore rivela: “Non ricordo se fosse Rimmel o addirittura Bufalo Bill, ma quando l’ho ascoltato l’ho buttato fuori dalla finestra. Sì, ma ero partito con la testa, erano tempi in cui certe volte ero anche un po’ ubriaco, era tanto tempo fa, poi ho smesso di fare queste cose. Comunque sì è vero, l’ho fatto per invidia...". Poi spiega ulteriormente: "Questo sentimento non dovrebbe esserci ma quando si è giovani c'è, esiste, poi col tempo te lo fai passare. Avevo scoperto che un cantautore, un musicista, aveva inventato una lingua, inventato qualcosa che nessuno sapeva e nessuno sapeva comunicare come lui. E mi sono detto ‘ma perché non ci sono arrivato?’. Oggi non lo farei mai, amo Francesco De Gregori che è un punto fermo nella canzone perché ne ha cambiato il linguaggio”. “La versione di Andrea” andrà in onda su Rai Radio2 alle 17 di domenica 20 aprile, giorno di Pasqua.