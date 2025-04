Primo Maggio, Noemi, Ermal Meta e BigMama condurranno il Concertone

08 aprile 2025 a

Saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama a condurre il concerto del Primo Maggio promosso da Cgil, Cisl e Uil e che torna nella piazza di San Giovanni in Laterano. I tre artisti tornano così sul palco del Concertone dopo l'esperienza della scorsa edizione.

Il Concertone 2025 tornerà con un'edizione che guarda avanti, mettendo al centro la musica come strumento di racconto, consapevolezza e cambiamento. Con il concept "Il futuro suona oggi", l'evento intercetta le voci più autentiche del panorama musicale italiano, restituendo un affresco sonoro che abbraccia il presente in tutte le sue sfaccettature. Sarà una festa ma anche un momento di riflessione, un'opportunità per immaginare il domani attraverso le voci di chi, con la propria musica, lo sta già costruendo.