Concerto di Capodanno, Gualtieri mette una “pezza” al caso Tony Effe: ecco i nuovi cantanti

Roberto Gualtieri alla fine ci mette una “pezza” sul caso di Tony Effe. La sera del 31 dicembre, per il concertone di Capodanno al Circo Massimo, si alterneranno sul palco Gabry Ponte, la PFM, l'Orchestraccia e l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Insieme a loro Mariachiara Belardo e Don Cash “per - si legge in una nota del Campidoglio - una grande festa ad ingresso gratuito promossa da Roma Capitale e organizzata in collaborazione con RDS, che inizierà a partire dalle ore 21.30 e che proseguirà con il countdown di mezzanotte con Don Cash e Mauro Zavadava Mandolesi”.

La vicenda legata alla partecipazione di Tony Effe al concertone a Roma ha acceso un acceso dibattito pubblico, dividendo opinioni tra sostenitori e detrattori del rapper. L’artista, noto per essere stato un membro della Dark Polo Gang, era stato inizialmente annunciato tra gli ospiti che si sarebbero esibiti al Circo Massimo la notte del 31 dicembre. La sua presenza ha però scatenato una bufera mediatica che ha visto coinvolte in particolare le femministe. Le critiche si sono concentrate sui testi delle canzoni di Tony Effe, giudicati da alcuni come misogini e promotori di violenza. Le polemiche sono arrivate fino al sindaco di Roma Gualtieri, che ha deciso di escludere il rapper dall’evento, spiegando che “il concerto di Capodanno deve unire la città, non dividerla”.

L’esclusione ha provocato una serie di reazioni nel mondo dello spettacolo. Gli altri artisti previsti, Mahmood e Mara Sattei, hanno deciso di ritirarsi dal concerto in segno di solidarietà con Tony Effe. Inoltre in risposta all’esclusione, Tony Effe ha annunciato un concerto alternativo al Palazzo dello Sport di Roma, previsto per la stessa notte. E ora è arrivato il comunicato del Campidoglio dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi sui partecipanti.