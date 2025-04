Ascolti tv, il venerdì è di Clerici. Dati record per Quarto Grado con i casi Sula e Campanella

Marco Zonetti 05 aprile 2025 a

Il venerdì sera televisivo ha visto, in prime time su Rai1, la semifinale di The Voice Senior con Antonella Clerici, affiancata dai giudici Gigi D'Alessio, Arisa, Loredana Bertè e Clementino, conquistare una media di 3.367.000 spettatori pari al 21.9% di share, vincendo di nuovo la serata, seppur in calo rispetto a sette giorni fa. Nel corso della puntata hanno avuto accesso alla finale della prossima settimana i tre concorrenti Paolo Pietroletti, Loredana Maiuri e Gianni Valente. Su Canale5 la serie turca Tradimento ha siglato invece una media di 2.239.000 individui all'ascolto pari al 14.4%, in ascesa. Su Rai2, il film Father Stu con Mark Wahlberg e Mel Gibson raggiunge il 3.2% di share pari a una media di 539.000 spettatori.

Su Rai3 NewsRoom condotto da Monica Maggioni ha segnato una media di 311.000 spettatori pari all'2.0% di share (presentazione: 403.000 - 2.1%). Su Rete4, Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero - con l'approfondimento sui femminicidi di Sara Campanella e Ilaria Sula - ha totalizzato una media di 1.375.000 spettatori pari al 9.8%, saldo sul podio della classifica dei programmi più visti. Su Italia1, il film d'azione Taken - La vendetta con Liam Neeson ha ottenuto il 6.7% di share pari a 1.199.000 teste. Su La7, Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi conquista il 6.6% pari a una media di 887.000 spettatori. Su Tv8 Masterchef Italia, con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ha coinvolto il 3.1% della platea pari a 362.000 individui all'ascolto. Sul Nove Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza spalleggiato da Andrea Zalone ha divertito una media di 1.134.000 teste con il 6.4% di share.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha totalizzato il 29.6% con 5.820.000 affezionati, mentre su Canale5 Striscia la notizia con Michelle Hunziker e Gerry Scotti ha conquistato il 12.5% con 2.457.000 (Striscia tra poco: 12.5% - 2.326.000). Su Rai3, Un posto al sole intrattiene il 7.9% pari a 1.563.000 irriducibili. Quanto all'approfondimento: su Rai1 Bruno Vespa con i suoi Cinque minuti raggiunge il 25.2% pari a 4.598.000 individui all'ascolto; su Rai2 Luciano Ghelfi con Tg2 Post totalizza il 2.7% pari a 548.000. Il cavallo e la torre con Marco Damilano su Rai3 raduna il 6.7% pari a 1.252.000, mentre, su Rete4, Paolo Del Debbio con 4 di sera sigla il 5.2% pari a 974.000 nella prima parte e il 4.4% con 881.000 nella seconda. Su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber raggiunge invece uno share del 8.2% con una media di 1.585.000 telespettatori.