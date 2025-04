Ascolti tv, Milan-Inter stravince sul film su Papa Wojtyla. Chi l'ha visto sul podio

Marco Zonetti 03 aprile 2025 a





Gli ascolti del mercoledì sera televisivo vedono su Rai1 il film per la televisione Non aver paura - Un'amicizia con Papa Wojtyla (2014) con Giorgio Pasotti conquistare il 13.9% con 2.618.000 telespettatori.

Su Canale5 la semifinale di andata di Coppa Italia che ha visto il Milan pareggiare per 1 a 1 nel derby con l'Inter totalizza invece il 28.4% di share pari a una media di 6.066.000 spettatori, vincendo la serata.

Su Rai2, il nuovo appuntamento con la quinta stagione di Mare Fuori, con Carmine Recano e Lucrezia Guidone, segna una media di 1.060.000 spettatori pari al 5.4% di share.

Su Rai3, Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli ha conquistato il 9.4% di share pari a una media di 1.639.000 telespettatori (presentazione: 4.9% - 1.104.000), meritando la terza posizione nella classifica dei programmi più seguiti in prime time.

Su Italia1 il film Top Gun con Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer e Meg Ryan ha intrattenuto una media di 1.065.000 spettatori pari al 6.0% di share. Su Rete4 il talk show Fuori dal coro condotto da Mario Giordano ha totalizzato invece una media di 906.000 teste pari al 6.2% di share.

Su La7, il secondo appuntamento con Una giornata particolare - Il Grande Romanzo della Bibbia di Aldo Cazzullo ha appassionato il 6.1% della platea pari a una media di 1.143.000 spettatori. Su Tv8 Alessandro Borghese con i suoi 4 Ristoranti raccoglie davanti al piccolo schermo una media di 392.000 teste pari al 2.4% di share mentre sul Nove, la seconda puntata del documentario Wanna, incentrato sulla parabola esistenziale di Wanna Marchi, sigla l'1.0% di share con 200.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1, il game show Affari tuoi con Stefano De Martino ha coinvolto il 24.4% della platea con 5.414.000 affezionati mentre, su Canale5, Striscia la notizia in versione ridotta per via del calcio segna il 18.1% con 3.690.000. Su Rai3, Un posto al sole conquista il 6.9% con 1.516.000 affezionati.

Per l'approfondimento: su Rai1, Bruno Vespa al timone di Cinque minuti ha totalizzato il 24.2% pari a 4.807.000 teste; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 ha siglato il 5.3% con 1.094.000; Paolo Del Debbio con 4 di sera su Rete4 il 5.1% con 1.042.000 nella prima parte e il 4.4% pari a 973.000 nella seconda.

Tg2 Post con Luciano Ghelfi su Rai2 ha segnato il 2.0% con 443.000 spettatori. Su La7 Lilli Gruber con Otto e mezzo ha ottenuto l'8.3% di share pari a 1.789.000 persone sintonizzate.