Ascolti tv, vince Che Dio ci aiuti. Del Debbio record nella sfida dei talk show

Gli ascolti e i dati Auditel di giovedì 3 aprile 2025 vedono, in prima serata, la serie Che Dio ci aiuti con Francesca Chillemi conquistare una media di 4.017.000 spettatori pari al 23.4% di share, in ascesa, nonché programma più visto in prime time. Su Canale5 la mini-serie di Daniele Luchetti Francesco. Il Papa della gente ha coinvolto invece l'8.4% della platea con una media di 1.116.000 teste. Su Rai2, il telefilm Blue Bloods con Tom Selleck ha divertito una media di 608.000 telespettatori pari al 3.5% di share. Su Rai3 Geppi Cucciari con il suo show Splendida cornice segna una media di 1.202.000 fedelissimi pari al 7.5% di share (presentazione: 1.076.000 - 5.2%). Su Italia1, il film Dune con con Timothée Chalamet ha richiamato una media di 795.000 spettatori pari al 5.2% di share.

Su Rete4 Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio ha informato 1.162.000 persone pari al 8.5% di share, battendo il record stagionale, e superando su La7 Piazza pulita condotto da Corrado Formigli che ha raggiunto un 6.9% con 954.000 spettatori.

Vince la fiction Costanza su Rai1. Bene Porro, Marcuzzi fa flop

Su Tv8 Cucine da incubo con Antonino Canavacciuolo ha coinvolto una media di 330.000 teste pari al. 2.0% di share. Sul Nove Only Fun - Comico Show ha invece intrattenuto 772.000 spettatori pari al 4.5%.

In access prime time, In access prime time, su Rai1, il game show Affari tuoi con Stefano De Martino ha coinvolto il 30.1% della platea con 6.178.000 affezionati mentre, su Canale5, Striscia la notizia, condotto da Michelle Hunziker e Gerry Scotti ottiene il 13.5% con 2.765.000 (Striscia tra poco: 13.3% - 2.565.000). Su Rai3, Un posto al sole appassiona il 7.1% della platea pari a 1.453.000 teste.

De Martino piglia tutto: record di sempre su Rai2 e vola con Affari Tuoi

Per l'approfondimento: su Rai1, Bruno Vespa al timone di Cinque minuti ha totalizzato il 24.6% pari a 4.705.000 teste. Su Rai2 Tg2 Post con Luciano Ghelfi sigla il 2.4% pari a 493.000 spettatori. Su Rai3 Marco Damilano con Il cavallo e la torre segna il 5.5% con 1.079.000 individui all'ascolto.

Su Rete4 Paolo Del Debbio con 4 di sera raduna il 5.3% nella prima parte con 1.030.000 e il 4.3% con 882.000 nella seconda; su La7, Lilli Gruber al timone di Otto e mezzo raggiunge il 9.3% di share pari a 1.883.000 individui all'ascolto.