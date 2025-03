Radio Zeta Future Hits Live, chi sono le due conduttrici

26 marzo 2025 a

a

a

Radio Zeta Future Hits Live, il Festival della Generazione Zeta torna per la sua quarta edizione domenica 1° giugno al Centrale del Foro Italico di Roma. Dopo il debutto nell’estate del 2022, il Radio Zeta Future Hits Live si è affermato come un evento imperdibile per la musica dal vivo in Italia, diventando un appuntamento fisso che segna l’inizio della stagione estiva. Radio Zeta continua a essere la voce di riferimento per le nuove generazioni, accompagnandole nella scoperta degli artisti del momento. L’edizione 2025 del Radio Zeta Future Hits Live avrà una conduzione tutta al femminile. Per il quarto anno consecutivo, a presentare il festival della Generazione Zeta ci sarà Paola Di Benedetto, affiancata, per il secondo anno, da Giulia Laura Abbiati. Ma l’evento non si limiterà al palco del Centrale del Foro Italico. Fuori dall’arena, sul red carpet, pronti a raccontare l’arrivo degli artisti e a raccogliere l’entusiasmo dei fan, ci saranno Luigi Santarelli e Alessandra Vatta.

Ambra Angiolini sbarca su RTL102.5: sarà a “W l'Italia” con Baiguini

Anche quest’anno, il Festival della Generazione Zeta porterà sul palco un cast straordinario di artisti e le canzoni che accompagneranno il pubblico per tutta l’estate. I primi nomi annunciati per la line-up romana del 2025 sono: ARTIE 5IVE, BRESH, CAPO PLAZA, CLARA, DARDUST, EMIS KILLA, FEDEZ, FRANCESCA MICHIELIN, GAIA, JOAN THIELE, LAZZA, MAHMOOD, NOEMI, OLLY, RKOMI, ROCCO HUNT, SARAH TOSCANO, SERENA BRANCALE, THE KOLORS, TONY EFFE.