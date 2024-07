Future Hits Live, i primi nomi del concerto all'Arena di Verona

Francesco Fredella 15 luglio 2024 a

I primi nomi annunciati da Radio Zeta, che saliranno sul palco dell’Arena di Verona (il prossimo 4 settembre 2024) sono: Alessandra Amoroso, Artie 5ive, Benji & Fede, BigMama, Clara, Ditonellapiaga, Gaia, Holden, Icy Subzero, Leon Faun, Olly, Rhove, Tony Effe.

Radio Zeta Future hits live: numeri milionari sui social. Il boom su X

Dal 1° luglio 2024, e fino al 31 luglio, su RTL 102.5 Play, nella sezione “Radio Zeta Future Hits Live 2024”, sarà disponibile una lista di artisti, tra quelli in rotazione su Radio Zeta dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2024, e gli ascoltatori di Radio Zeta potranno esprimere la propria preferenza per gli artisti che vorrebbero vedere sul palco dell’Arena di Verona. Radio Zeta offre un'opportunità unica: il 4 settembre, durante il Future Hits Live 2024, due fortunati ascoltatori che hanno partecipato all'iniziativa avranno la possibilità di assistere allo spettacolo e fare un tour nel backstage. Potranno scoprire cosa accade dietro le quinte, osservare da vicino i preparativi e vivere in prima persona l'adrenalina dell'organizzazione dell'evento.