Manuela Arcuri: "Si sapeva che aveva un debole". La rivelazione su Francesco Totti

Manuela Arcuri, ospite da Caterina Balivo a “La Volta Buona”, ha ripercorso la sua carriera artistica e sentimentale. Attualmente legata a Giovanni Di Gianfrancesco, con cui si è sposata nel 2022 e ha avuto un figlio, Mattia, l'attrice ha anche parlato dei suoi precedenti legami. Tra questi, subito è venuta fuori la domanda su Francesco Totti. "Ci siamo frequentati da ragazzini, parliamo della preistoria. Pre-matrimonio, di tutti”, ha esordito l’attrice. “Io cercavo una storia seria, ho sempre voluto una famiglia e sapevo già che con lui non sarebbe stato così perché aveva una vita piena di donne, ed era molto ambito”, ha detto nel salotto del programma pomeridiano di Rai 1.

Arcuri, quindi, ha voluto chiarire le motivazioni del perché la sua relazione con l’ex calciatore non sarebbe mai potuta durare, non senza rimarcare, tuttavia, che lui era, ed è "un calciatore simpatico e bello, si sapeva che aveva un debole per me”. Una dichiarazione che non è passata inosservata ai fan del pupone e che ha scatenato stupore ed entusiasmo tra il pubblico in studio. Dulcis in fundo, tra le sue storie d’amore, l’attrice non poteva non ripercorrere il suo legame, definito per lo più ‘flirt’, con Gabriel Garko nel 2009.

Il tutto è accaduto ovviamente prima che lui facesse ‘coming out’ e dichiarasse di essere omosessuale. Ecco perché Balivo ha chiesto all’attrice se questo ‘flirt’ tanto amato dal pubblico fosse finto. “No, la nostra non era affatto una storia studiata a tavolino. Assolutamente. È stato un amore nato sul set tra un bacio e l’altro. È stata una storia abbastanza breve, quello sì, ma vera. Ti do la mia parola che non è stata studiata a tavolino, né organizzata, né finta", ha concluso con fermezza Arcuri.