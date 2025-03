Ascolti tv, chi vince tra Miss Fallaci e La Sirenetta. De Martino re del prime time

ascolti tv

Il martedì sera televisivo vede in prime time su Rai1 il quarto e ultimo appuntamento con la serie Miss Fallaci, interpretata da Miriam Leone, Maurizio Lastrico e Francesca Agostini, conquistare il 12.0% di share pari a una media di 2.180.000 spettatori, in calo rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 il film La sirenetta con Halle Balley e Jonah Hauer-King - in prima visione televisiva - ha attirato invece una media di 2.305.000 persone pari al 12.2% di share, vincendo la serata. Su Rai2, il comedy show Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino ha divertito una media di 2.158.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai3 il programma Le ragazze con Francesca Fialdini ha richiamato una media di 644.000 teste pari al 3.4% di share (presentazione: 2.6% - 570.000). Su Rete4, È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer ha conquistato il 4.8% pari a 697.000 spettatori.

Su Italia1 Le Iene Show con Veronica Gentili e Max Angioni ha calamitato una media di 1.133.000 individui all'ascolto per l'8.6% di share (presentazione 4.0% - 865.000). Su La7, diMartedì condotto da Giovanni Floris ha attirato una media di 1.498.000 spettatori pari all'8.9% di share (diMartedì Più: 500.000 - 8.1%). Su Tv8 il film The Karate Kid - La leggenda continua con Jackie Chan ha segnato l'1.7% con una media di 283.000 individui all'ascolto mentre sul Nove Man on Fire - Il fuoco della vendetta con Denzel Washington e Dakota Fanning ha avvinto 282.000 spettatori pari all'1.8% di share. In access prime time, su Rai1, il game show Affari tuoi con Stefano De Martino ha coinvolto il 27.7% della platea con 6.020.000 affezionati mentre, su Canale5, Striscia la Notizia segna il 14.8% con 3.212.000 (Striscia tra poco: 14.6% - 3.036.000). Su Rai3, Un posto al sole ha attirato una media di 1.656.000 irriducibili pari al 7.6% di share.

Per l'approfondimento: su Rai1, Bruno Vespa al timone di Cinque minuti ha totalizzato il 24.3% pari a 5.075.000 teste; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 ha siglato il 6.0% con 1.249.000; Paolo Del Debbio alla guida di 4 di sera su Rete4, ha raggiunto il 4.7% con 996.000 nella prima parte e il 4.1% pari a 909.000 nella seconda. Tg2 Post con Manuela Moreno su Rai2 sigla il 2.9% pari a una media di 633.000 spettatori. Su La7, Otto e mezzo con Lilli Gruber svetta all'8.5% pari a 1.835.000 spettatori.