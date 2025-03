Ascolti Tv, Belcanto vince ma il Grande fratello recupera. Bene Porro

Marco Zonetti 11 marzo 2025 a

a

a

Il lunedì sera televisivo vede in prime time su Rai1 il terzo appuntamento con la fiction Belcanto, interpretata da Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio conquistare il 20.2% di share pari a una media di 3.532.000 spettatori, programma più visto in prima serata, in lieve calo rispetto alla settimana scorsa.

Su Canale5 il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, con la partecipazione di Rebecca Staffelli, ha invece totalizzato una media di 2.136.000 individui all'ascolto pari a uno share del 16.7%, in lieve crescita rispetto alla settimana scorsa (Grande Fratello Night: 24.3% - 943.000; Grande Fratello Live: 18.9% - 637.000).

Su Rai2, il game show 99 da battere con Max Giusti ha ottenuto una media di 1.133.000 telespettatori con uno share del 6.8% (presentazione: 4.4% - 931.000).

Per l'approfondimento, su Rai3, Massimo Giletti con Lo stato delle cose ha siglato il 5.5% pari a 903.000 teste (presentazione: 3.5% - .742000).

Su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica ha invece segnato il 5.4% con una media di 786.000 individui all'ascolto.

Su Italia1 il film Wonder Woman 1984 con Gal Gadot ha siglato un netto di 1.307.000 telespettatori con uno share dell'8.3%.

Su La7 il programma La torre di Babele condotto da Corrado Augias ha ottenuto una media di 977.000 spettatori, pari a uno share del 5.0%. Su Tv8 Bruno Barbieri - 4 Hotel ha divertito una media di 401.000 individui all'ascolto con uno share del 2.5%. Sul Nove Teresa Mannino con Sono nata il ventitré ha intrattenuto 616.000 teste pari a uno share del 3.4%.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi condotto da Stefano De Martino conquista una media di 6.379.000 spettatori pari al 29.2%. Su Canale5 Striscia la notizia con Sergio Friscia e Roberto Lipari raccoglie 3.039.000 spettatori pari al 13.9% (Striscia tra poco: 3.037.000 - 14.2%). Su Rai3, Un posto al sole coinvolge 1.522.000 irriducibili pari al 6.9% di share.

Quanto all'approfondimento, su Rai1 Cinque minuti con Bruno Vespa segna 5.128.000 spettatori (24.4%); su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno sigla 562.000 spettatori con il 2.6%; su Rai3 Il cavallo e la torre con Marco Damilano è seguito da 1.149.000 spettatori (5.3%).

Su Rete4 4 di sera con Paolo Del Debbio ottiene 1.053.000 spettatori pari al 4.9% nella prima parte e 961.000 spettatori pari al 4.4% nella seconda. Su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber sigla una media di 1.856.000 spettatori (8.5%).