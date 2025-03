Ascolti tv, De Filippi regina del sabato sera. Inossidabili Bud Spencer e Terence Hill

Marco Zonetti 09 marzo 2025 a

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 8 marzo 2025 vedono, in prima serata su Rai1, L’Eredità – Speciale Sanremo con Marco Liorni raggiungere il 15.5% di share pari a una media di 2.253.000 spettatori. Su Canale5, C’è posta per te di Maria De Filippi con ospiti Michele Morrone e Stash dei The Kolors conquistare il 28.2% pari a una media di 3.897.000 individui all’ascolto, ancora una volta programma più visto in prime time. Su Rai2, il telefilm Elsbeth con Carrie Preston, Carra Patterson e Wendell Pierce ha totalizzato il 3.3% e 550.000 spettatori. Su Rai3, Indovina chi viene a cena con Sabrina Giannini ha informato una media di 739.000 spettatori pari al 4.4% di share nella prima parte e il 3.6% con 538.000 nella seconda (presentazione: 665.000 - 3.8%).

Su Rete4, il film I due superpiedi quasi piatti con Bud Spencer e Terence Hill segna il 5.6% pari a una media di 857.000 spettatori. Su Italia1, il film di animazione Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio ha registrato il 5.2% pari a 856.000 appassionati. Su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha radunato 862.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Tv8, Alessandro Borghese con i suoi 4 Ristoranti ha divertito 301.000 teste pari all'1.8%, e sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio ha conquistato il 2.9% pari a una media di 452.000 spettatori.

In access prime time, Affari tuoi con Stefano De Martino sigla il 30.0% pari a una media di 5.278.000 spettatori, mentre su Canale5 Striscia la Notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia diverte una media di 2.562.000 affezionati pari al 14.6% di share (Striscia tra poco: 2.427.000- 14.2%). Per l’approfondimento, su Rai2, Tg2 Post segna l'1.7% pari a una media di 302.000 teste; su Rai3, Peter Gomez con La confessione raccoglie il 4.5% pari a una media di 770.000 (Finale: 3.4% - 613.000); e su Rete4, Roberto Poletti e Francesca Barra con 4 di sera Weekend siglano il 4.9% pari a una media di 852.000 nella prima parte e il 4.4% pari a 779.000 nella seconda.