Fedez, "dove mi hanno ricucito...": cosa ha rivelato sull'operazione e sulla salute

Se vale il detto “bene o male, purché se ne parli”, sicuramente Fedez è pioniere della pratica. Il mondo del gossip, infatti, si è stretto in questi giorni post-sanremesi intorno al rapper, questa volta per tornare a parlare della sua nota operazione al pancreas. Sembra che i dolori post-operatori continuino a tormentare il rapper, come ha mostrato al mondo Alessandro "Ale" Della Giusta, uno youtuber che ha documentato i "7 giorni con Fedez: la verità dietro il suo Sanremo". Nel video YouTube , si vedono immagini che ritraggono Fedez esplicitamente sofferente nel dietro le quinte, durante il festival di Sanremo 2025.

Fedez fu operato nel marzo 2022 per la rimozione di un tumore al pancreas, un intervento certamente non facile, durato sei ore e mezza, ed eseguito dal professor Massimo Falconi, direttore del “Pancreas Translational and Clinical Research Center” del San Raffaele di Milano. Da lì, il cantante sembra non aver avuto più pace per il suo corpo: "Dove mi hanno ricucito è come se mi accoltellassero”, spiega nel video allo youtuber che lo riprende. Dunque, non sono bastati gli applausi per l'esibizione della sua “Battito” in sala stampa a calmare il suo malessere fisico, che si mostra essere letteralmente più forte e presente di tutto.

"Dove mi hanno ricucito gli organi, i tessuti sono più duri, quindi quando mi vengono 'ste robe è come se tipo mi accoltellassero in pancia. Un dolore”, ha continuato a spiegare il cantante nel video. “Ora sto un po’ meglio” - dice per rassicurazione- “ma ogni volta che mi succedeva prima dovevo andare in ospedale”. “Ora che ho bevuto va meglio", continua a dire nel video mentre beve acqua e cerca di alleviare questa crisi in atto. Da non sottovalutare, poi, sembrerebbe che lo stress sia un fattore scatenante per questi dolori, come il rapper stesso conferma e spiega allo YouTuber. E certamente di stress, Fedez ne ha subito molto negli ultimi mesi, finendo per chiudersi in una brutta depressione, come ha raccontato intimamente in “Battito”, il suo ultimo singolo sanremese molto apprezzato dal pubblico.