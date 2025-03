Gossip, Stefano De Martino e quella colazione con Gilda Ambrosio: come li hanno paparazzati

Alice Antico 07 marzo 2025 a

a

a

Stefano De Martino, da quando ha chiuso definitivamente il matrimonio con Belén Rodríguez, non ha mai ufficializzato una nuova relazione, pur rimanendo costantemente al centro del gossip. Negli ultimi mesi si è costantemente parlato di ipotetiche frequentazioni del ballerino, oltre ad un possibile ritorno di fiamma con Alessia Marcuzzi e con Emma Marrone, l’ex fidanzata lasciata nel 2012 prima dell’inizio della storia con Belén. Recentemente, al conduttore napoletano è stato attribuito anche un flirt con l’attrice e imitatrice Amelia Villano (ospite di “Stasera tutto e possibile”, condotto dal ballerino partenopeo), ma in nessuno di questi casi De Martino ha confermato o smentito. E poi l’ultima: è bastata una colazione a Milano per riaccendere le voci su un possibile ritorno di fiamma con Gilda Ambrosio, stilista e influencer che De Martino conosce da molti anni.

"Siete dei cretini": lo scherzo in diretta che spiazza Clerici. Il video virale

Già nel 2018 si era vociferato di un flirt tra i due, e lo stesso conduttore aveva definito il loro rapporto come ‘speciale’: "Gilda fa parte della mia vita. Non sono stato veramente fidanzato, ho un rapporto speciale con lei. Abbiamo una grandissima affinità". Il settimanale “Chi”, tuttavia, ha raccontato l’incontro milanese tra De Martino e la fondatrice del brand The Attico, riportando che il conduttore non avrebbe gradito la presenza dei paparazzi: "Quando si accorge del fotografo pronto a scattare, Stefano De Martino si eclissa dopo una parvenza di saluto con la mano da dietro la finestra del locale". Diversa la reazione di Gilda Ambrosio, che invece "esce tranquillamente in strada... dopo essersi alzata da tavola con calma", ha scritto il magazine diretto da Massimo Borgnis.

La fiction di Rai1 non ha rivali: GF al tappeto. Chi vince il duello Del Debbio-Formigli?

In ogni caso, non c’è gossip che tenga: nonostante le continue speculazioni sulla sua vita sentimentale, Stefano De Martino continua a dichiararsi single. Lo scorso dicembre, in un’intervista a “Vanity Fair”, aveva spiegato a riguardo: "Nessuna ha resistito a lungo. Perché la mia idea è che dopo 5 o 6 mesi puoi pensare di introdurre una persona nella tua rete, quindi magari la presenti a tua sorella, agli amici più cari. Dopo un anno ci sta che la presenti a tuo figlio. Ma non siamo mai arrivati a questo". Tuttavia, il conduttore non esclude l’idea di avere un altro figlio in futuro: "Nella mia testa, a meno che io non la perda, questa seconda vita che mi aspetta è dopo la maggiore età di Santiago, tra sette anni, a 42 anni".