Eleonora Giorgi, "tra le nostre braccia...": le parole commoventi dei figli Andrea e Paolo

Oggi, 3 marzo 2025, il mondo dello spettacolo italiano ha perso una delle sue stelle più luminose, Eleonora Giorgi, scomparsa all'età di 71 anni a causa di un tumore al pancreas. L'attrice, nota per il suo sorriso contagioso e la sua forza di carattere, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari e nel cuore del pubblico. I figli di Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, hanno espresso il loro dolore e la loro gratitudine ai giornalisti radunati davanti alla clinica Paideia di Roma, dove la madre si è spenta serenamente tra le loro braccia. Visibilmente commossi, hanno sottolineato come Eleonora abbia affrontato la malattia con il sorriso, invitando tutti a fare altrettanto. "Mamma si è spenta serenamente alle 9:30 tra le nostre braccia, non ha sofferto e non ha mai perso il sorriso," hanno dichiarato, ringraziando per l'immenso affetto ricevuto.

Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora e Massimo Ciavarro, ha anche pubblicato un commovente messaggio su Instagram, dedicato al nipotino Gabriele: "Ciao mami da oggi Gabri ha un angelo speciale. Ti amo." Successivamente, ha aggiunto nelle storie: "Grazie per il vostro immenso affetto," rispondendo ai tanti che hanno tributato omaggio alla madre. I funerali di Eleonora Giorgi si terranno mercoledì 5 marzo alle 16 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, a Roma. La camera ardente di domani sarà invece riservata alla famiglia in forma ‘strettamente privata’. La morte della Giorgi ha suscitato un'ondata di condoglianze da parte del mondo dello spettacolo e della politica: la sua determinazione e il suo coraggio nell'affrontare la malattia sono stati universalmente riconosciuti come un esempio di forza e resilienza.