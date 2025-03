Eleonora Giorgi, "il cielo di Istanbul è molto grigio": il pensiero di Malgioglio

Alice Antico 03 marzo 2025 a

Oggi Roma piange la scomparsa di Eleonora Giorgi, una delle attrici più amate e rispettate del cinema italiano. Cristiano Malgioglio, autore e compositore, ha espresso il suo profondo dolore per la perdita dell'amica, ricordandola con parole commosse: "Oggi il cielo di Istanbul è molto, molto grigio. Per la mia amica Eleonora solo lacrime e immenso dolore." Malgioglio ha avuto il privilegio di collaborare con Eleonora Giorgi negli anni '80, scrivendo per lei il brano "Quale appuntamento", arrangiato da Pino Presti.

Questa canzone è diventata un ricordo speciale per entrambi, e l'anno scorso, Eleonora gli aveva comunicato con grande gioia che due licei americani avevano prodotto un remix del brano, dimostrando come il suo lavoro continuasse a ispirare nuove generazioni. Cristiano Malgioglio oggi ha voluto ricordare Eleonora come una donna coraggiosa, che nonostante la malattia, non si era mai arresa. "Mi aveva raccontato del suo terribile male," ha detto, "la incoraggiavo a non abbattersi, eppure dinanzi alla morte, soprattutto quando ci lasciano le persone amate, ci sentiamo veramente inutili," ha aggiunto Malgioglio.

Eleonora Giorgi è stata anche una grande attrice, nota per il suo talento e la sua presenza in film importanti come "Oltre la porta", diretto da Liliana Cavani e con Marcello Mastroianni. Malgioglio ricorda come Eleonora fosse felice e riconoscente quando lui le parlava di questo suo lavoro, che non sempre veniva ricordato. "Era un film meraviglioso, glielo ripetevo, 'in quella pellicola sei veramente da Oscar'," ha detto. La scomparsa di Eleonora Giorgi, seppur per certi versi annunciata ed aspettata dal pubblico, ha lasciato un vuoto grande nel mondo dello spettacolo. I suoi funerali si terranno mercoledì 5 marzo a Roma, nella Chiesa degli Artisti, come comunicato oggi stesso dai suoi figli Paolo e Andrea.