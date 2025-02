Fabrizio Corona all'assalto di Chiara Ferragni: "Con chi ha tradito", non solo Achille Lauro

11 febbraio 2025 a

Gossip, veleni e tradimenti, nuovo capitolo della querelle che vede protagonisti Fabrizio Corona, Chiara Ferragni e Fedez. Nell'ultima puntata del suo podcast Falsissimo, l'ex agente fotografico torna con nuove presunte rivelazioni destinate a far discutere. Nel mirino finisce l'imprenditrice e influencer che, a detta di Corona, Chiara e Achille Lauro (in gara a Sanremo come Fedez). Secondo Corona, infatti, i due avrebbero avuto un flirt quando lei e Fedez erano ancora insieme, ma la crisi era ormai insanabile. E a nulla sono servite le preghiere del rapper per non condividere informazioni private sulla sua ormai ex moglie.

In Falsissimo, Corona rifila una stoccata all'imprenditrice che ha lo ha diffidato legalmente e parla di “querela intimidatoria” annunciando che "non ci facciamo imporre censure". E risponde anche ad Achille Lauro. "Ha il coraggio di dire che il gossip è violenza. Ma se tu hai avuto una relazione sessuale con Chiara, hai fatto una canzone con Fedez (Mille, ndr.), inizi a frequentare i Ferragnez e il loro circolino, incominci ad andare in vacanza con loro…". E ancora: "Negli ultimi anni non abbiamo mai visto Chiara Ferragni e Fedez da soli, erano sempre circondati da altre persone. Poi cena dopo cena, si crea un legame, un piccolo fuoco dentro di te e non vedi l’ora di consumarlo e la prima occasione è buona. Questo è successo a Chiara e Achille. La verità dei fatti è che Fedez un giorno è via, lei va ad una festa, gli dice che torna a casa, ma rimane quella notte e consuma con Achille", la ricostruzione di Corona.

Fedez scopre tutto quando sta ancora con la moglie: "Ha visto dei messaggi cancellati sul telefono di Ferragni, me l’ha detto lui stesso con un audio e dei messaggi". Non solo. Secondo quanto raccontato da Corona, la relazione extraconiugale tra Chiara Ferragni e Achille Lauro non sarebbe stata un episodio isolato. "Non c'è solo Lauro, c'è anche Naska", ha insistito, "Chiara ha avuto diverse frequentazioni, e io ho le prove".