Sanremo, la rovinosa caduta di Kekko dei Modà: "Contusione al torace"

11 febbraio 2025 a

a

a

Kekko dei Modà ha saltato la sfilata sul green carpet alla vigilia della prima serata del Festival di Sanremo 2025. Il cantante è stato vittima di un piccolo incidente occorso ieri prima delle prove riportando una lieve contusione a livello del torace. Non è stato quindi presente questa sera sul Green Carpet (dove invece era presente il resto della band) dando priorità al riposo in vista della prima esibizione di stasera.

La prova dei Modà non ha risentito della brutta caduta occorsa a Kekko in una scala del beckstage. Il gruppo si è esibito senza problemi, con Carlo Conti che al termine ha accompagnato il leader della band dietro le quinte. Scale che hanno fatto un’altra vittima tra i cantanti in gara. È Francesca Michielin che è salita sul palco con una vistosa fasciatura alla caviglia destra.