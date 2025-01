Sanremo 2025, "in cima alle preferenze": chi è la favorita secondo i bookmaker

21 gennaio 2025 a

I motori sono caldi e l'Ariston è pronto: l'11 febbraio Carlo Conti salirà sul palco e darà il via alla 75esima edizione del Festival. Intanto, in disparte, i fan dei cantanti in gara già scommettono sulla vittoria del loro preferito. Partita davanti a tutti oltre un mese fa, nel giorno dell’annuncio dei partecipanti, Giorgia si conferma in cima alle preferenze dei bookmaker per Sanremo 2025. Dopo l’ascolto in anteprima dei brani in gara nella 75esima edizione da parte della stampa, la cantautrice romana vede scendere la quota del suo successo all’Ariston - da 5 a 3,50 su Planetwin365 e Snai - seguita da un sempre più lanciato Olly, passato dal 10 di dicembre all’attuale 4,20. Si confermano come diretti inseguitori Irama ed Elodie, offerti entrambi a 8 su Better, mentre si sale in doppia cifra per la coppia Achille Lauro-Rocco Hunt, fissati a 10, tallonati da Noemi a 11.

Damiano David è il secondo super ospite del Festival. Conti punta in alto

Più lontano in quota, ma convincente secondo le indiscrezioni, Brunori Sas a 20, con il bis di Francesco Gabbani, vincitore nel 2017 proprio con Carlo Conti conduttore, a 21, seguito da un terzetto formato da Simone Cristicchi, Francesca Michielin e Rose Villain, tutti a quota 26. Non convince i bookmaker Fedez, ancora fermo a 31, che però stacca in maniera sensibile il "rivale" Tony Effe, ora a 51, alla pari di un nutrito gruppo di cantanti formato da Lucio Corsi, Modà, Emis Killa, Coma Cose, Sarah Toscano, Bresh, Clara, Gaia. Poche le speranze per chi ha le spalle larghe: staccato a 71 Massimo Ranieri, mentre chiude la lavagna Marcella Bella, a 101, stessa quota di Willie Peyote e Johan Thiele.