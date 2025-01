Sanremo, Damiano David è il secondo super ospite. Conti punta in alto

20 gennaio 2025 a

Sale la febbre da Sanremo e Carlo Conti, giorno dopo giorno, aggiunge tasselli a un mosaico già coloratissimo. Damiano David, ormai solista ma conosciuto ai più come frontman dai Maneskin, calcherà il palcoscenico del teatro Ariston mercoledì 12 febbraio. L'annuncio è arrivato dopo che ieri, al Tg1 delle 20, il direttore artistico ha reso noto che a esibirsi la sera dell'11 febbraio sarà invece il mitico Jovanotti. In collegamento con i giornalisti durante il pre-ascolto dei brani in gara, il conduttore ha sganciato la bomba. Sui social i fan del rocker hanno già riversato reazioni di gioia ed entusiasmo.

Che per Damiano David la vita abbia in serbo cambiamenti netti, è chiaro ormai da tempo. Il cantante, che con i Maneskin ha girato il mondo e conosciuto il sapore di un successo internazionale, cura ora un progetto da solista. "Ero diventato Damiano dei Maneskin, sentivo che il mio nome di famiglia fosse stato rubato", ha raccontato in un'intervista alla rivista Genius. "Come cantante della band mi hanno sempre chiamato Damiano dei Maneskin. Il che ha perfettamente senso ma col passare del tempo ho iniziato sentire come se il mio cognome, quello della mia famiglia, fosse stato rubato. Insomma, questo è un modo per reclamarlo. Poi, suona bene Damiano David", ha aggiunto.

Bocche cucite, almeno finora, sul futuro del gruppo. I quattro non hanno mai detto esplicitamente di essersi allontanati. Forte è la curiosità in merito alla presenza o meno di Garry Scotti al Festival. Ieri Dagospia ha lanciato l'indiscrezione in rete e che il conduttore Mediaset fosse pronto per affiancare Conti sembrava quasi una notizia certa. In serata, però, il direttore artistico non ha né confermato né smentito tali voci. Stando a quanto fatto circolare, pare che Scotti possa essere una buona carta e che sia parte di un "patto di non belligeranza" tra la Rai e Mediaset.