Sanremo 2025, ecco le pagelle delle canzoni. La rivincita di Tony Effe, promossi e bocciati

Carmen Guadalaxara 21 gennaio 2025 a

Abbiamo ascoltato le canzoni in gara al Festival di Sanremo diretto da Carlo Conti al teatro Ariston da martedì 11 a sabato 15 febbraio 2025. Ecco le nostre pagelle.

TONY EFFE 10 «Damme 'na mano» Un brano preciso, passionale e ben calibrato dedicato a Roma o a una presunta donna. Ricorda Califano e Mannarino. Voto al netto dei pregiudizi.

BRUNORI SAS 9,5 «L'albero delle noci» Firma un testo magistrale in un brano di vita e d’amore. E si sente tutto. Con la complicità dell’orchestra, l’intensità sarà ancora maggiore.

«Quando sarai piccola» Una poesia, una ninna nanna che racconta l’alzheimer. dedicata alla madre malata. Commovente.

GIORGIA 9 «La cura per me» Blanco firma di tutto quest’anno. Il vestito migliore lo ha creato per lei. Tradizione e innovazione. Manca però un vero e proprio ritornello. Ma ci sono i 30 anni di Come Saprei.

OLLY 9 «Balorda nostalgia» Ridere, piangere e fare l'amore sono sentimenti universali e senza tempo in questa ballad che è una bomba.

MASSIMO RANIERI 9 «Tra le mani un cuore» Un musical che conferma la classe di Ranieri e l’arrangiamento è bellissimo. Applausi.

THE KOLORS 8.5 «Tu con chi fai l'amore» Fanno Raffaella Carra. A far l’amore cominciano loro. Se deve essere tormentone meglio farlo bene.

WILLIE PEYOTE 8 «Grazie ma no grazie» Fa se stesso citando più musiche e canzoni partendo dalla grande scuola di Daniele Silvestri. Un esercizio notevole e gradevole che tra le tante cose a cui dice Grazie ma no grazie è: «Dovresti andare a lavorare e non farti manganellare nelle piazze».

JOAN THIELE 7.5 «Eco» Raffinata e pop. Ricorda Mina. Con la complicità dell’orchestra il livello crescerà.

NOEMI 7,5 «Se ti innamori muori» Blanco e Mahmood firmano un brano con molta maestria ma poca originalità. Lei sempre bravissima, ci mette la sua voce graffiata.

ELODIE 7.5 «Dimenticarsi alle sette» Inquietudine e malinconia. Si balla con nostalgia. Terapeutica.

LUCIO CORSI 7,5 «Volevo essere un duro» Atteso per la sua autenticità, presenta un brano iper classico. La scrittura è da old school. Onesto.

ACHILLE LAURO 7 «Incoscienti Giovani» Quarta volta al Festival. Fa il romantico Baglioni e va sul sicuro.

SARAH TOSCANO 7 «Amarcord» Cita nel titolo Fellini ma ripesca gli anni 80. Una cosa è certa ci sveglierà.

CLARA 7

«Febbre» Ci riporta al Sanremo 2024 con Annalisa. Nonostante tutto si ballerà con la febbre che sale e scende. Il ritornello s’imparerà già al primo ascolto.

ROCCO HUNT 7 «Mille volte ancora».. Mescola rap, malinconia . E’ cresciuto e anche bene e si sente.

SERENA BRANCALE 7

«Anema e core» Saranno scintille con l’orchestra diretta dalla sorella. Ha talento e si sente. È bene che arrivi a tutti.

FRANCESCO GABBANI 6.5

«Viva la vita». Gioca sul sicuro e firma la sigla buonista di questo Sanremo. Un inno alla vita rassicurante e speranzoso. Di questi tempi.

FEDEZ 6 «Battito» Racconta il suo dolore. Ed è da rispettare. Torna alla musica. Sarà terapeutico anche per il pubblico.

COMA_COSE 6

«Cuoricini» Aspettiamo i gadget più cool del Festival. Impara l’arte e usala per una canzone molto divertente, che andrà alla grande nelle radio.

GAIA 6

«Chiamo io chiami tu» Tutto già sentito. Servirà comunque a rafforzare il fenomeno di Sesso e Samba.

RKOMI 6 «Il ritmo delle cose» Brano ritmato e triste. L’artista sfida se stesso. Sul palco dovrà prendersi la scena. Chissà che non l’aiuti l’orchestra.

MODA' 6

«Non ti dimentico» I Moda fanno i Moda. Come sempre.

ROSE VILLAIN 6

«Fuorilegge» Molto riconoscibile e molto epica. Aspettiamo di vederla sul palco. Ansia da prestazione.

IRAMA 6

«Lentamente» Con un brano scritto da Blanco. Canta come lui. Peccato.

FRANCESCA MICHIELIN 6

«Fango in paradiso» Rischia con un pezzo d’amore super classico. Un passo indietro?

BRESH 6 «La tana del granchio» Un singolo pop rock molto classico. Da riascoltare.

SHABLO feat. Gue, Joshua e Tormento 6

«La mia parola» Un sound molto anni '90, tra hip hop e black music. Troppo manierismo.

EMIS KILLA 5,5 «Demoni» Prendi tutti luoghi comuni su Emis Killa ed ecco il brano per Sanremo. Occasione mancata.

MARCELLA BELLA 5

«Pelle diamante» Cerca l’effetto Bertè ma non si avvicina neanche lontanamente.