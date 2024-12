Ascolti tv, Clerici e i suoi "kids" chiudono col botto. Quarto Grado sul podio

Marco Zonetti 21 dicembre 2024 a

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di ieri, venerdì 20 dicembre 2024, hanno visto, in prima serata su Rai1, la finale della terza edizione di The Voice Kids condotto da Antonella Clerici, affiancata dai giurati Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D'Alessio, e con la vittoria di Melissa Memeti del team di Loredana Bertè, conquistare una media di 3.716.000 spettatori pari al 25.0% di share, in crescita rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 l'ultimo appuntamento con la seconda stagione della serie Il Patriarca, interpretata da Claudio Amendola e Antonia Liskova, sigla una media di 2.238.000 individui all'ascolto pari al 14.1%, in lieve crescita rispetto alla settimana scorsa. Su Rai2, Rai Parlamento - Speciale Camera ha totalizzato una media di 287.000 spettatori pari all'1.6%. Su Rai3 FarWest con Salvo Sottile ha siglato una media di 572.000 spettatori pari al 3.6% di share.

Testa a testa tra Sarà Sanremo e Bocelli. Garanzia Chi l'ha visto?

Su Rete4, Quarto grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha totalizzato una media di 1.317.000 spettatori pari al 9.5%, ancora una volta terzo programma più visto in prima serata. Su Italia1, il film di Christopher Nolan Interstellar con Matthew McConaughey e Anne Hathaway ha ottenuto il 6.4% di share pari a 912.000 teste. Su La7, il Meglio di Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi conquista il 3.7% pari a una media di 486.000 spettatori. Sul Nove I migliori Fratelli di Crozza, antologia del programma satirico con Maurizio Crozza spalleggiato da Andrea Zalone, ha divertito una media di 597.000 teste con il 3.5% di share, mentre su Tv8 il film No Time to Die con Daniel Craig e ha coinvolto il 3.2% della platea pari a 475.000 individui all'ascolto.

Ascolti tv, Don Matteo è senza rivali, De Martino è inarrestabile

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha totalizzato il 28.2% con 5.437.000 affezionati, mentre su Canale5 Striscia la Notizia con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ha conquistato il 14.0% con 2.694.000 (Striscia tra poco: 12.6% - 2.356.000). Su Rai3, Un posto al sole conquista il 7.1% pari a 1.381.000 irriducibili. Sul Nove Amadeus con Chissà chi è ottiene il 2.1% con 383.000 teste nella prima parte e il 2.7% con 513.000 nella seconda. Quanto all'approfondimento: su Rai1 Bruno Vespa con i suoi Cinque Minuti - con ospite il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, fresco di assoluzione sul caso Open Arms - raggiunge il 22.8% con 4.247.000 individui all'ascolto. Il cavallo e la torre con Marco Damilano su Rai3 arriva al 5.8% pari a 1.094.000; su Rete4, Roberto Poletti e Francesca Barra con 4 di sera siglano il 5.6% pari a 1.043.000 nella prima parte e il 4.8% con 936.000 nella seconda; su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber conquista l'8.0% con 1.551.000 telespettatori.

Sale il Grande Fratello, De Martino vola alto e Amadeus resta fermo

Su Rai1, l'edizione straordinaria del Tg1 diretto da Gian Marco Chiocci sigla un ottimo 19.4% pari a 1.442.000 spettatori. Su Rai2, il film Io sono Babbo Natale con Marco Giallini e Gigi Proietti diverte il 2.6% della platea pari a una media di 219.000 spettatori. A seguire, Luisella Costamagna con il suo Tango segna il 5.5% pari a 189.000 teste, in crescita. Mentre Monica Giandotti con il suo Tg3 - Linea Notte su Rai3 ottiene il 3.9% pari a 300.000.