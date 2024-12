Ascolti tv, Don Matteo è senza rivali, De Martino è inarrestabile

Marco Zonetti 20 dicembre 2024 a





Gli ascolti e i dati Auditel di giovedì 19 dicembre 2024 vedono, in prima serata, la serie Don Matteo 14 con Raoul Bova e Nino Frassica trionfare ancora una volta con una media di 3.975.000 spettatori pari al 22.9% di share, percentuale in crescita rispetto a 7 giorni fa. Su Canale5, la serie turca Endless Love con Karem Asilik, Neslihan Atagül e Burak Özçivit conquista invece il 13.4% con 2.407.000 appassionati. Su Rai2, Herbie - Il super maggiolino con Lindsay Lohan, Matt Dillon e Michael Keaton ha appassionato 692.000 teste, pari al 3.7% di share.

Su Rai3 Geppi Cucciari con il suo show Splendida cornice segna una media di 981.000 affezionati pari al 5.9% di share (presentazione: 919.000 - 4.4%). Su Italia1, gli Ottavi di Finale di Coppa Italia, che hanno visto l'Inter sconfiggere per 2 a 0 l'Udinese, hanno appassionato 2.281.000 tifosi di calcio pari all'11.6% di share. Su Rete4 Giuseppe Brindisi con Zona Bianca ha calamitato di fronte al piccolo schermo una media di 846.000 persone pari al 5.9% di share, mentre su La7 lo Speciale di Piazza Pulita condotto da Corrado Formigli ha totalizzato il 4.3% con 817.000 spettatori. Su Tv8, il film Australia con Nicole Kidman e Hugh Jackman ha intrattenuto 286.000 spettatori pari all'1.9% e sul Nove Cash or Trash - Christmas Edition con Paolo Conticini ha radunato 440.000 teste con il 2.4%.

In access prime time, Affari tuoi con Stefano De Martino conquista su Rai1 il 27.1% pari a 5.600.000 affezionati, e Striscia la Notizia condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ottiene il 14.7% con 3.036.000 (Striscia tra poco: 10.3% - 277.000). Su Rai3, Un posto al sole appassiona il 7.6% della platea pari a 1.580.000 teste. Sul Nove Amadeus con Chissà chi è totalizza il 2.0% pari a 395.000 teste nella prima parte, il 2.4 % con 499.000 nella seconda parte e il 2.0% con 380.000 nella presentazione. Per quanto riguarda l'approfondimento, su Rai1 Bruno Vespa con Cinque Minuti totalizza il 22.9% pari a 4.438.000 spettatori; su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno sigla il 2.5% pari a 513.000 teste. Su Rai3 Marco Damilano con Il Cavallo e la torre segna il 6.7% con 1.325.000 individui all'ascolto; Roberto Poletti e Francesca Barra con 4 di sera raduna il 4.6% nella prima parte con 909.000 e il 4.1% con 845.000 nella seconda; su La7, Lilli Gruber al timone di Otto e mezzo conquista il 7.% con 1.616.000 teste. In seconda serata, bene su Rai1 Porta a Porta con Bruno Vespa che sigla il 12.4% di share con una media di 864.000 spettatori. Su Rai2, Federica Gentile con Playlist sigla l'1.9% pari a 213.000 spettatori, e - a seguire - a tarda notte Monica Setta con Generazione Zeta raddoppia la percentuale di share della rete raggiungendo il 3.8% pari a 185.000 teste. Su Rai3 Linea Notte con Monica Giandotti - e il ritorno di Maurizio Mannoni in qualità di ospite - raduna il 6.6% con 440.000 teste.