Ascolti tv, sale il Grande Fratello. De Martino vola alto e Amadeus resta fermo

Consueta sfida televisiva in prime time ieri sera, 16 dicembre 2024, fra la serie Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso, interpretata su Rai1 da Massimiliano Gallo, e il Grande Fratello su Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, in una puntata che ieri ha visto l'eliminazione di Stefano Tediosi e sette concorrenti finire in nomination. Quanto agli ascolti e ai dati Auditel, l'ultima puntata stagionale della fiction di Rai1 ha conquistato il 18.7% di share pari a una media di 3.015.000 spettatori (presentazione: 22.0% - 4.301.000), mentre il reality di Canale 5 ha totalizzato una media di 2.277.000 affezionati pari a uno share del 19.1%, in crescita rispetto a sette giorni fa (Grande Fratello Night: 24.8% - 833.000, Live: 17.7% - 508.000).

Su Rai 2, l'appuntamento con RaiDuo con Ale e Franz ha ottenuto nella presentazione 652.000 individui all'ascolto con uno share del 3.3%, e nel programma vero e proprio una media di 664.000 con uno share del 3.9% (Behind the scenes: 448.000 - 3.5%). Per l'approfondimento, su Rai3, Massimo Giletti con Lo stato delle cose ha siglato il 5.5% pari a 857.000 spettatori (presentazione: 2.5% - 491.000), mentre su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica - con l'intervista esclusiva al presidente argentino Javier Milei - ha invece segnato il 4.5% con una media di 606.000 individui all'ascolto. Su Italia1 la serie Attacco al potere: Paris Has Fallen, con Tewfik Jallab e Ritu Arya, ha siglato un netto di 873.000 telespettatori con uno share del 4.9%. Su La7 Corrado Augias ha condotto La torre di Babele, ottenendo una media di 817.000 telespettatori, pari a uno share del 4.5%. Su Tv8 Best of GialappaShow con la Gialappa's Band ha divertito una media di 587.000 telespettatori con uno share del 3.7%. Sul Nove Little Big Italy è stato seguito da 512.000 telespettatori, share 2.9%.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi condotto da Stefano De Martino conquista una media di 5.805.000 spettatori (28.8%). Su Canale5 Striscia la notizia con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti raccoglie 2.917.000 spettatori pari al 14.5% (Striscia tra poco: 2.706.000 - 13.9%). Su Rai3, Un Posto al sole ha appassionato 1.481.000 irriducibili pari al 7.3% di share. Su Tv8, 100% Italia con Nicola Savino sigla il 2.2% pari a 434.000 affezionati. Sul Nove Chissà chi è con Amadeus si ferma a 375.000 spettatori con l'1.9% di share nella prima parte e a 460.000 con il 2.3% nella seconda. Per l'approfondimento, su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa segna 4.644.000 spettatori (23.8%); su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno sigla 501.000 spettatori con il 2.5%; su Rai3 Il cavallo e la torre con Marco Damilano è seguito da 1.176.000 spettatori (6.0%); su Rete4 4 di sera con Paolo Del Debbio ottiene 860.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 751.000 spettatori e il 3.7% nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber sigla una media di 1.779.000 spettatori (8.8%).

Su Rai1 L'Eredità con Marco Liorni ha ottenuto un ascolto medio complessivo di 3.718.000 spettatori pari al 24.5%, mentre su Canale5 La Ruota della fortuna con Gerry Scotti affiancato da Samira Lui ha divertito complessivamente nelle sue parti 3.063.000 spettatori (20.2%). Su Rai3, Blob segna il 5.3% e Via dei matti N.0 con Stefano Bollani e Valentina Cenni il 4.5%. Su Rete4 La Promessa ha appassionato il 4.5% della platea. Su La7 Flavio Insinna con Famiglie d'Italia ottiene l'1.8%, e sul Nove Gabriele Corsi con Don't Forget the Lyrics! - Stai sul pezzo totalizza il 2.0%. In seconda serata, Francesco Giorgino con XXI Secolo su Rai1 sigla il 10.3% con 1.040.000 teste nella prima parte e il 6.5% con 392.000 a tarda sera nella seconda. Su Rai3, Tg3 Linea notte con Monica Giandotti segna il 4.7% con 323.000 teste.