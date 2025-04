Moneta, il settimanale che guida nella giungla dell'economia. Domani in edicola con Il Tempo

11 aprile 2025

"Mai come oggi serve una guida sicura, facile e comprensibile nella giungla dell'economia e della finanza". Così Andrea Ruggieri ha ricordato che domani, come ogni sabato, in edicola con Il Giornale, Libero e Il Tempo, ci sarà anche "Moneta", il nuovo settimanale dedicato a Pmi, innovazione, gestione del risparmio e mercati finanziari. Trovare risposte a domande che in queste settimane "scottano più che mai" sarà più semplice.