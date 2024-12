Ascolti tv, testa a testa tra Sarà Sanremo e Bocelli. Garanzia Chi l'ha visto?

Marco Zonetti 19 dicembre 2024 a

a

a

Sfida tutta canora ieri, mercoledì 18 dicembre 2024, in prima serata con Sarà Sanremo con Carlo Conti e Alessandro Cattelan su Rai1, tappa finale della selezione delle nuove proposte e il disvelamento dei titoli dei brani in gara all'Ariston, e su Canale5 il secondo appuntamento con l'evento musicale Andrea Bocelli 30: The Celebration.

Quanto agli ascolti e ai dati Auditel, l'accoppiata Conti-Cattelan ha totalizzato il 15.0% pari a 2.284.000 spettatori mentre Bocelli ha siglato il 12.4% pari a 2.020.000, in calo rispetto a sette giorni fa. Per quanto concerne gli altri programmi della serata, su Rai3, Chi l'ha visto? condotto da Federica Sciarelli ha conquistato il 10.8% di share pari a una media di 1.704.000 telespettatori.

Su Rai2, il film The New Toy con Jamel Debbouze ha siglato una media di 1.043.000 spettatori pari al 6.0%.

Su Rete4 il talk show Fuori dal coro condotto da Mario Giordano segna invece una media di 796.000 teste pari al 5.9% di share.

Su La7, la replica del documentario La mala. Banditi a MIlano ha appassionato il 3.5% della platea pari a una media di 413.000 spettatori. Su Italia1 gli Ottavi di Coppa Italia con la vittoria della Roma per 4 a 1 sulla Sampdoria ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.644.000 spettatori pari all'8.5% di share.

Sul Nove, La Corrida di Amadeus sigla il 5.6% di share con 992.000 spettatori e il 7.7% con 728.000 teste nel segmento Il vincitore, mentre su Tv8 il film Autumn in New York con Richard Gere e Wynona Ryder ha tenuto inchiodati allo schermo 353.000 spettatori pari al 2.0%.

In access prime time, su Rai1, il game show Affari tuoi con Stefano De Martino ha coinvolto il 27.4% della platea con 5.709.000 affezionati mentre, su Canale5, Striscia la Notizia segna il 16.2% con 3.362.000 preceduto da Striscia tra poco che sigla il 15.1% con 2.998.000. Amadeus con Chissà chi è sul Nove ottiene il 2.5% con 499.000 nella prima parte, e il 2.7% con 571.000 spettatori nella seconda (presentazione: 2.2% - 440.000). Su Rai3, Un posto al sole conquista il 7.3% con 1.527.000 irriducibili.

Per l'approfondimento: su Rai1, Bruno Vespa al timone di Cinque Minuti ha totalizzato il 24.1% pari a 4.777.000 teste; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 ha siglato il 6.1% con 1.218.000; Paolo Del Debbio con 4 di sera su Rete4 il 4.6% con 919.000 nella prima parte e il 3.2% pari a 674.000 nella seconda.

Su Rai2 Tg2 Post condotto da Manuela Moreno - con ospite Marco Travaglio - ha siglato il 3.1% con 658.000. Su La7 Lilli Gruber con Otto e mezzo l'8.1% pari a 1.667.000 persone all'ascolto.

Nel preserale, Marco Liorni alla guida di L'eredità su Rai1 porta a casa il 21.5% pari a 2.967.000 teste nel segmento La sfida dei sette e il 25.2% pari a 4.110.000 nel programma vero e proprio. Su Canale5 Gerry Scotti e Samira Lui coinvolgono il 16.5% della platea pari a 2.156.000 spettatori nel segmento Gira la ruota della fortuna e il 21.2% pari a 3.306.000 con La ruota della fortuna. Su Rai3, Blob - Di tutto di più segna il 6.1% pari a 1.133.000 e Via dei Matti N.0 con Stefano Bollani e Valentina Cenni il 5.3% con 1.036.000 spettatori. Su Rete4, La promessa conquista invece il 4.3% pari a 793.000. Su La7, Famiglie d'Italia con Flavio Insinna si ferma all'1.6% pari a 242.000.

In seconda serata, su Rai1, Bruno Vespa con Porta a porta ottiene il 9.0% pari a 464.000 teste. Su Rai2, bene in tarda serata Storie di donne al bivio con Monica Setta che conquista il 4.0% di share con 360.000 spettatori e su Rai3 - trainata da Chi l'ha visto? - Monica Giandotti con ospite Giovanna Botteri totalizza l'8.3% pari a 510.000 individui all'ascolto con Tg3 - Linea Notte.