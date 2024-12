Ballando con le stelle, risolto il giallo Mariotto: la decisione finale sul giurato

14 dicembre 2024 a

Guillermo Mariotto torna a ‘Ballando con le stelle. Secondo quanto svela l’Adnkronos, lo stilista, giurato dello show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, da questa sera rientrerà in trasmissione. Dopo il lungo silenzio seguito al suo allontanamento improvviso prima della fine della puntata del 30 novembre scorso e alle recenti critiche social, Mariotto era rimasto per giorni in stand by sul rientro in Rai. Questa sera, nella penultima puntata di Ballando, lo vedremo di nuovo alzare la paletta dallo scranno dei giurati.