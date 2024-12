Ballando, Matano smentisce: "Io al posto di Mariotto? Ma siamo seri!"

10 dicembre 2024 a

C'è incertezza sul ritorno di Guillermo Mariotto in giuria e un terremoto mediatico sta scuotendo il gruppo di Ballando con le stelle. Nelle ultime ore si è parlato con insistenza di una possibile sostituzione e qualcuno ha ipotizzato che a prendere il posto dello stilista potesse essere Alberto Matano, già presente a bordo pista e custode del "tesoretto". Il giornalista, però, quando l'Adnkronos l'ha contattato, ha fornito una risposta secca ed eloquente: "Ma siamo seri!", ha tuonato. Resta dunque per ora senza risposta la domanda su cosa succederà sabato, quando le coppie rimaste si scontreranno in uno dei momenti più importanti del programma, ovvero la semifinale.

Carlucci allo scoperto su Mariotto: "Molto grave", ma sulle molestie...

La figura di Mariotto continua a rimanere al centro di accese discussioni sui social. Stamattina Milly Carlucci ha difeso Mariotto, bollando come "ridicole" le accuse di molestie a un ballerino circolate nelle ultime ore, ma non mancando di rilevare che invece l’abbandono della diretta senza preavviso da parte del giudice sia stato un gesto "molto grave", che lei stessa dovrà valutare con la Rai. "Mi assediate tutti con la domanda: dov’è finito Mariotto? Lo scoprirete", ha detto poi la padrona di casa dello show in un post su Facebook.