Mariotto, Canino e Lucarelli dalla sua parte: "Si vede chiaramente"

10 dicembre 2024 a

a

a

Il nome di Guillermo Mariotto è balzato agli onori di cronaca prima per l'abbandono improvviso dello studio di "Ballando con le stelle" e poi per l'accusa di presunto palpeggiamento alle parti intime di un ballerino. In queste ore in difesa dello stylist è intervenuto Stefano Dominella, presidente di Gattinoni, di cui lo stilista è direttore creativo, annunciando che l'avvocato dell'azienda, "Angelo Maietta è pronto a sporgere denuncia per la tutela del buon nome di Guillermo Mariotto e della nostra storica maison". Ma non solo. Dalla parte del giudice del dancing-show si sono schierati anche due suoi colleghi: Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. "È una questione molto delicata. Non credo che lui abbia toccato il ballerino di proposito, si appoggia ma si vede chiaramente che lui non sa cosa c’è alle sue spalle", ha detto Canino a Fanpage per commentare il video che sta facendo il giro del web e che verrà esaminato da chi di dovere per stabilire il futuro dello stilista in Rai.

Sul caso Mariotto interviene Selvaggia Lucarelli: "Cattiva fede"

Dalle immagini non è chiaro se si sia trattato di un contatto fortuito o di un vero e proprio palpeggiamento. Ma tanto è bastato per innescare un polverone. "Quello che ha fatto Guillermo - ha proseguito Canino - è grave ma non tanto come gesto, ma perché siamo in una gara e in una gara ci sono delle regole. Lui ha sbagliato in quello. Detto questo, credo che se uno si alza e se ne va da un programma televisivo - e lui non è un ragazzino, è uno che conosce bene le proprie responsabilità - vuol dire che qualcosa non andava, che non stava bene". Più sintetica e schietta Selvaggia Lucarelli. "Va bene tutto ma (guardando il video) dire che Mariotto ha sfiorato le parti basse del ballerino intenzionalmente è davvero cattiva fede", ha scritto la giornalista sul suo profilo Instagram ufficiale.