Ballando con le stelle, "sarà Milly a dirlo": cosa filtra su Mariotto

C'è incertezza sul futuro di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle. Se si sia trattato di un vero e proprio caso o di un piccolo incidente lo scopriremo solo alla fine della settimana, quando Milly Carlucci darà il via alla diretta e saluterà i suoi telespettatori. Stando a quanto dichiarato dalla conduttrice stessa solo qualche giorno fa, però, la Rai dovrà prendere una decisione più per l'improvvisa uscita di scena dallo show che per la questione della presunta molestia ai danni di un ballerino. Sarà la padrona di casa, all'inizio del prossimo appuntamento, ad annunciare la sentenza decisa dai vertici dell'intrattenimento del servizio televisivo pubblico e dalla produzione del dancing-show.

Se la postazione sarà vuota, vorrà dire che il giurato Mariotto verrà ufficialmente escluso dal team. Se sarà al suo posto, invece, seguiranno probabilmente le spiegazioni sull'accaduto e sulla scelta fatta. "Finalmente risponderemo alla domanda su cui tutti quanti mi state assediando: Mariotto dove è finito? Lo scoprirete sabato", ha anticipato Milly Carlucci in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. "Sabato sera è stato una noia senza Ballando con le stelle. Non vedo l'ora di scoprire cosa succederà"; ha scritto un utente. "Dovrebbero giudicare senza dire malignità sulla vita privata dei concorrenti", ha commentato qualcun altro.