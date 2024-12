This is me, ingresso a sorpresa per Silvia Toffanin: Pier Silvio Berlusconi in studio

02 dicembre 2024 a

Colpo di scena a "This is me". Nella puntata che andrà in onda mercoledì 4 dicembre, Pier Silvio Berlusconi si presenterà negli studi di Roma e sorprenderà Silvia Toffanin. Compagno della conduttrice, l'amministratore delegato di Mediaset entrerà in scena per ringraziare, di fronte al pubblico del programma che ospita i talenti usciti da Amici, sia la padrona di casa che Maria De Filippi per l'incredibile lavoro svolto negli anni. In effetti, oltre a dare spazio e tempo alle nuove voci e ai nuovi danzatori, i due volti della tv hanno macinato ascolti e ottenuto grandi successi in termini di audience.

Con Silvia Toffanin alla conduzione, che si conferma una fuoriclasse, "This is me" ha voluto coinvolgere i telespettatori in un viaggio nelle storie, nei successi e nei progetti futuri degli artisti nati da "Amici". Il pubblico ha premiato il format che ha fatto luce sui percorsi di crescita professionale e personale di tutti quegli artisti che hanno "mosso i primi passi" nello studio del talent-show guidato da Maria De Filippi.