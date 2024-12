Elton John, confessione al pubblico: "Ho perso la vista, fatico a guardare il musical"

02 dicembre 2024 a

Elton John ha rivelato di aver fatto fatica a guardare il suo nuovo musical perché ha «perso la vista» dopo aver contratto un’infezione. Il cantautore inglese ha assistito alla prima di ’Il Diavolo veste Prada" a Londra domenica scorsa. Ha detto al pubblico che «è dura per me vederlo ma mi piace ascoltarlo e, ragazzi, stasera suonava bene». Elton John, 77 anni, ha rivelato a settembre che un’infezione gli aveva lasciato «solo una vista limitata in un occhio».

Elton John ha scritto la colonna sonora per ’Il Diavolo veste Pradà, un musical teatrale basato sul celebre film del 2006 sul mondo della moda. È interpretato da Vanessa Williams nel ruolo della temibile Miranda Priestly, ruolo interpretato sul grande schermo da Meryl Streep.