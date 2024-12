Ascolti tv, Malinconico batte la serie turca, Poletti-Barra meglio di Gramellini, De Filippi regina del pomeriggio

Marco Zonetti 02 dicembre 2024 a

Sfida televisiva tutta nuova fino all'ultimo punto di share quella di ieri, domenica 1 dicembre 2024. Su Rai1 è infatti partita la seconda stagione della serie Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso con Massimiliano Gallo, Denise Capezza, Francesco Di Leva, Teresa Saponangelo e Giulia Bevilacqua. E su Canale5 ha debuttato la nuova "dizi" turca Tradimento, interpretata da Vahide Perçin, nota in Italia come protagonista di Terra Amara.

Consueto appuntamento con Che tempo che fa di Fabio Fazio sul Nove, e - per l'approfondimento - triello fra Report con Sigfrido Ranucci su Rai3, Le Iene Show con Veronica Gentili e Max Angioni su Italia1, Zona Bianca con Giuseppe Brindisi su Rete4. Su Tv8 spazio invece alla Formula1 con il Gp Qatar.

Come sono andati gli ascolti? Vediamo subito. Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso ha conquistato il 17.1% di share pari a una media di 3.005.000 spettatori, programma più visto della serata, mentre Tradimento ha segnato il 13.4.% pari a una media di 2.357.000 individui all'ascolto.

Che tempo che fa ha ottenuto il 10.1% di share pari a una media di 2.037.000 affezionati, seguito dal segmento Il Tavolo che ha attirato il 7.7% della platea pari a 932.000 teste.

Report con Sigfrido Ranucci sigla una media di 1.663.000 individui all'ascolto pari all'8.6% di share, preceduto da Report Lab (4.8% - 972.000) e da una presentazione che ha totalizzato il 6.3% pari a 1.286.000 teste. Report Plus segna 1.001.000 teste pari al 6.6%. Le Iene Show con Veronica Gentili e Max Angioni conquista il 9.8% di share pari a 1.360.000 individui all'ascolto (5.0% con 1.030.000 nella presentazione). Zona Bianca con Giuseppe Brindisi ha raccolto il 4.0% di share con un'audience di 594.000 teste.

Su Tv8 la Formula 1 con il Gp Qatar ha attirato il 5.7% della platea pari a 1.089.000 appassionati (pre e post gara: 2.3% - 404.000). E per quanto riguarda film e telefilm, su Rai2 la serie 9-1-1 ideato da Ryan Murphy e Brad Falchuck, e interpretata da Angela Bassett, Connie Britton e Peter Krause, ha conquistato il 3.2% di share con una media di 652.000 appassionati e - a seguire - lo spin-off 9-1-1 Lone Star con Rob Lowe e Liv Tyler si è aggiudicato il 2.8% pari a 547.000. Mentre su La7 il film Piacere, sono un po' incinta con Jennifer Lopez e Alex O'Loughlin ha conquistato l'1.7% pari a 326.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino conquista il 26.2% pari a 5.390.000 spettatori. Su Canale5, Paperissima Sprint ha divertito il 13.1% della platea pari a 2.705.000 teste. Per quanto riguarda i talk di approfondimento, su Rete4 4 di Sera Weekend condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti ha conquistato il 4.2% con 860.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 4.2% con 875.000 nella seconda.

Su La7, In altre parole... domenica con Massimo Gramellini - ospite Aldo Cazzullo - ha radunato il 4.1% della platea pari a una media di 852.000 spettatori.

In fascia preserale su Rai1, lo Zecchino d'oro condotto da Carlo Conti ha conquistato il 16.8% pari a 2.016.000 spettatori. Su Canale5, Gerry Scotti con Samira Lui alle redini de La ruota della fortuna su Canale5 hanno siglato in totale il 20.3% con 3.519.000 affezionati. Sul Nove, la presentazione di Che tempo che fa ha totalizzato 1.396.000 telespettatori pari al 6.9%, preceduta da Che tempo che farà e i suoi 613.000 pari al 3.3%.

Il pomeriggio

Al pomeriggio, su Rai1, il salotto di Domenica In con Mara Venier ha siglato il 18.1% con 2.488.000 persone nella presentazione, il 21.6% con 2.823.000 nella prima parte, il 19.8% con 2.296.000 nella seconda e il 16.8% con 2.016.000 nei Saluti di Mara. Su Canale5 Amici di Maria De Filippi ha conquistato il 23.1% di share con 2.969.000 spettatori, leader incontrastato di fascia. A seguire, Silvia Toffanin con Verissimo ha siglato il 22.5% con 2.561.000 (primato stagionale con ospite Laura Pausini); nei Giri di Valzer il 18.2% con 2.436.000 affezionati; il 16.7% con 2.476.000 nei Saluti.

Sempre in fascia pomeridiana, ottimi risultati per In mezz'ora su Rai3. Il programma di approfondimento di Monica Maggioni ha ottenuto una media di 983.000 spettatori pari al 7.5% nella prima parte, e di 624.000 pari al 5.3% nel segmento intitolato Il mondo di In mezz'ora.