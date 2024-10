Tv, gemellaggio tra Grande Hermano e Grande Fratello. Ecco il colpo di scena

Francesco Fredella 21 ottobre 2024 a

Questa sera al Grande Fratello di Alfonso Signorini ci sarà uno scambio di concorrenti. E, così, tra il Grande Hermano e il Grande Fratello vedremo una bella sinergia. Ma andiamo per gradi: il conduttore dello show spagnolo ha detto che Maica Benedicto arriverà in Italia. Sarà lei la nuova concorrente del Grande Fratello.

“Devi lasciare immediatamente la casa. Mi dispiace ma devi uscire adesso. C’è un motivo concreto per abbandonare la casa questa sera”, dicono dal reality spagnolo. E Maica Benedicto piange in diretta: "Perché, cosa ho fatto? Adesso devo uscire? Allora prima di andarmene voglio ringraziare le persone che mi hanno sostenuto per restare qui fino ad ora.

Quello del Grande Hermano, il Grande Fratello spagnolo, è uno scherzo senza troppi giri di parole. La produzione fa credere che Maica sia stata squalificata per motivi gravi. Sul sito di Telecinco si legge: "Daniela dopo essere entrata dal confessionale, dove ha abbracciato Maica, ha saputo della squalifica. Credendo che tutto fosse vero Daniela è uscita in lacrime, ha raggiunto gli altri, che erano spiazzati. Tutti sono scoppiati a piangere. Incertezza e nervosismo invadono l’atmosfera mentre i concorrenti hanno cercato di elaborare questa svolta inaspettata. Óscar, Adrián e Lucía hanno raccolto i vestiti di Maica e hanno fatto una valigia. Adrián è sembrato il più abbattuto, era inconsolabile dopo gli ultimi avvenimenti".

Stasera, nella puntata del 21 ottobre su Canale5, Maica arriva al Grande Fratello. Tenetevi pronto, per la prima volta inizia uno scambio televisivo senza precedenti.