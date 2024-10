Ascolti tv, Le Iene cresce e Fazio cala. De Filippi regina del pomeriggio

Marco Zonetti 21 ottobre 2024 a

Gli ascolti e i dati Auditel di domenica 20 ottobre 2024 vedono su Rai1, in prima serata, la fiction Sempre al tuo fianco con Ambra Angiolini e Fortunato Cerlino fermarsi al 13.2% di share pari a una media di 2.349.000 spettatori, in calo rispetto alla settimana scorsa. Su Canale5 la serie turca La rosa della vendetta, con Murat Ünalmis, Edip Tepeli e Melis Sezen, ha segnato invece il 13.6% pari a una media di 2.476.000 individui all'ascolto, vincendo nuovamente la serata. Su Rai2 il telefilm 9-1-1 ideato da Ryan Murphy e Brad Falchuck, e interpretato da Angela Bassett, Connie Britton e Peter Krause, ha conquistato il 2.9% di share con una media di 593.000 appassionati e - a seguire - lo spin-off 9-1-1 Lone Star con Rob Lowe e Liv Tyler si è aggiudicato il 2.9% pari a 548.000.

Ascolti tv, tutti i verdetti: Conti alla riscossa. Amadeus inchiodato al 2,8%

Su Rai3, l'ultima puntata stagionale di Presa Diretta con Riccardo Iacona ha richiamato una media di 1.176.000 individui all'ascolto pari al 6.2% di share, preceduto da una presentazione che ha totalizzato il 4.1% pari a 816.000 teste, in crescita rispetto alla settimana scorsa. Su Rete4, la prima di È sempre Cartabianca di Domenica con Bianca Berlinguer ha raccolto solo il 3.9% di share con un'audience di 547.000 teste. Su Italia1 Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni conquista il 9.8% di share pari a 1.401.000 individui all'ascolto (4.5% con 904.000 nella presentazione), in crescita rispetto a sette giorni fa. In contrapposizione con Che tempo che fa, nel periodo compreso fra le 21.27 e le 22.22, Le Iene ottengono 1.604.000 spettatori pari all'8.2%, mentre il programma di Fabio Fazio prevale con 1.881.245 pari al 9.6%.

De Filippi batte ancora Carlucci. Crollo Amadeus, derby del Fatto al ribasso

Su La7, il film Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek con Alessandro Preziosi e Riccardo Scamarcio ha conquistato l'1.9% pari a 334.000 spettatori. Su Tv8 la Formula 1 ha segnato il 3.3% di share equivalente a una media di 489.000 individui all'ascolto (il Gran Premio degli Stati Uniti in differita, dalle 22.30 alle 0.14, ha appassionato 1.242.000 teste con l'8.7%). Sul Nove Che tempo che fa con Fabio Fazio - fra gli ospiti Al Pacino - cala all'8.7% pari a 1.714.000 affezionati, seguito dal segmento Il tavolo al 7.8% pari a 1.021.000 (il segmento L'importante è finire ottiene 368.000 teste con il 6.3%). In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino ha conquistato il 25.8% con 5.163.000 affezionati, mentre su Canale5, Paperissima Sprint ha divertito l'11.5% della platea pari a 2.299.000 teste. Per quanto riguarda i talk di approfondimento, su Rete4 4 di Sera Weekend condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti ha conquistato il 4.5% con 880.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 4.0% con 806.000 nella seconda. Su La7, In altre parole... domenica con Massimo Gramellini ha radunato il 4.6% della platea pari a una media di 917.000 spettatori