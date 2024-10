Amici, il colpo di scena che commuove tutti: videochiamata per Rebecca

Alice Antico 20 ottobre 2024 a

a

a

La queen di Mediaset, Maria De Filippi, ha commosso tutti ancora una volta, durante la puntata di Amici di oggi, domenica 20 ottobre. Il momento è stato segnato dalla ballerina Rebecca, che, con l'aiuto dell'insegnante Deborah Lettieri e dei suoi assistenti, ha creato una coreografia particolarmente emozionante dedicata alla sua nonna. Rebecca infatti ha vissuto una settimana difficile, poiché Deborah le ha assegnato un compito che richiedeva un forte impegno emotivo. Ballando sulle note di "A parte te" di Ermal Meta, l’allieva ha dedicato la sua performance alla nonna, scomparsa due anni fa, con la quale aveva un legame profondo tanto che, per affrontare il percorso nella scuola, Rebecca porta sempre con sé una foto della nonna.

"Cringe sarai tu": che scintille tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

Nelle prime settimane, Rebecca aveva cercato di contenere le sue emozioni per affrontare le sfide in modo razionale: una scelta che , secondo la sua insegnante Deborah, rischiava di compromettere le sue esibizioni, che avrebbero dovuto includere anche il cuore. Così, la ballerina ed allieva della scuola di Amici ha deciso di iniziare ad esprimere di più i suoi sentimenti e, in questo caso, di dedicare la coreografia alla nonna come modo per connettersi più profondamente con le proprie emozioni.

Rebecca, nonostante l’emotività della performance, non è piaciuta a Rossella Brescia, giudice esterno della gara di ballo odierna, che l’ha preferita meno degli altri allievi, posizionandola ultima nella classifica.

De Filippi batte ancora Carlucci. Crollo Amadeus, derby del Fatto al ribasso

Questo ha scatenato una reazione emotiva di pianto da parte della giovane ballerina, in vista del significato profondo che la coreografia aveva per lei. Proprio per questo, in un gesto di sostegno, Maria ha voluto far esibire nuovamente Rebecca, con una emozione in più: il collegamento in videochiamata con la madre della ballerina. Questa seconda performance ha rappresentato quindi un grandissimo momento di commozione generale in studio, sia per Rebecca Stessa, sia sua madre, ma anche per la sua insegnante Deborah che, commossa dall’esibizione, si è alzata per abbracciare la sua allieva.