Ascolti tv, vincono Carlo Conti e i suoi "sosia". Amadeus inchiodato al 2,8%

Marco Zonetti 19 ottobre 2024 a

a

a

Ieri, venerdì 18 ottobre 2024, gli ascolti Tv e i dati Auditel hanno visto, in prima serata su Rai1, la quinta puntata della nuova stagione di Tale e Quale Show con Carlo Conti conquistare una media di 3.314.000 spettatori pari al 20.9% di share, in lieve calo rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 la seconda stagione della serie Storia di una famiglia perbene con Simona Cavallari, Giuseppe Zeno e Federica Torchetti ha debuttato con una media di 2.298.000 individui all'ascolto pari al 13.8%, in lieve crescita dalla settimana scorsa.

Su Rai2, Il telefilm N.C.I.S. - Unità Anticrimine con Gary Cole, Mark Harmon e Lauren Holly, ha visto sintonizzarsi una media di 1.262.000 appassionati pari al 6.3% di share, e a seguire N.C.I.S. Hawaii con Vanessa Lachey, Jason Antoon e Tori Anderson ha raccolto il 3.7% pari a 592.000. Su Rai3 Farwest con Salvo Sottile ha siglato una media di 483.000 spettatori pari al 2.9% di share.

Chi vince la prima serata. Sciarelli, De Martino, Amadeus... Tutti i verdetti

Su Rete4, Quarto grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha totalizzato una media di 1.144.000 spettatori pari all'8.0%, ancora una volta terzo programma più visto in prima serata. Su Italia1, l'action movie San Andreas (2015) con Dwayne Johnson ha ottenuto il 5.4% di share pari a 898.000 teste.

Su La7, Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi conquista il 7.2% pari a una media di 984.000 spettatori, in netta crescita rispetto a sette giorni fa. Sul Nove Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza spalleggiato da Andrea Zalone ha divertito una media di 1.146.000 teste con il 6.2% di share (anch'esso in crescita rispetto alla settimana scorsa), mentre su Tv8, Pechino Express - La rotta del Dragone segna il 2.8% pari a 451.000 individui all'ascolto.

Boom Rai 1 con De Martino-Don Matteo. Sorpresa nel pomeriggio: chi fa incetta di share

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha totalizzato il 26.0% con una media di 5.327.000 affezionati, mentre su Canale5 Striscia la Notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia ha conquistato il 13.3% con 2.372.000. Sul Nove Amadeus con Chissà chi è resta fermo al 2.8% con 574.000 teste. Quanto all'approfondimento: su Rai1 Bruno Vespa con i suoi Cinque Minuti raggiunge il 21.3% con 4.190.000 individui all'ascolto; su Rai2 Manuela Moreno con Tg2 Post totalizza il 2.6% pari a 530.000; Il cavallo e la torre con Marco Damilano su Rai3 il 5.6% con 1.122.000; su Rete4, Paolo Del Debbio con 4 di sera sigla il 4.8% pari a 956.000 nella prima e il 4.5% con 930.000 nella seconda; su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber conquista l'8.4% con 1.731.000.

Al pomeriggio, la leader incontrastata è sempre Maria De Filippi con il suo Uomini e donne che, su Canale5, si aggiudica 23.1% di share con 2.350.000 teste. E su Rai2 volano ancora una volta Milo Infante con Ore14, che conquista l'8.6% con 1.000.000 spettatori e, a seguire, Pierluigi Diaco con Bellamà che batte il record stagionale con il 7.6% e 656.000 affezionati, con picco del 10.31% in una fascia che fino a qualche anno fa si fermava al 2-3% di share.