Ascolti tv, vince Io canto generation. Chi l'ha visto, De Martino e Amadeus: tutti i risultati

Marco Zonetti 17 ottobre 2024

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 16 ottobre 2024 vedono, in prima serata su Rai1, il film Ti presento i suoceri (2023) con Emma Roberts, Diane Keaton e Richard Gere totalizzare il 12.8% di share, pari a una media di 2.238.000 spettatori.

Su Canale5 la seconda puntata di Io canto Generation con Gerry Scotti totalizza invece una media di 2.393.000 teste pari al 16.8% di share, vincendo la serata ma in lieve calo rispetto a sette giorni fa.

Su Rai2, la serie The Good Doctor con Freddie Highmore, Christina Chang e Richard Shiff attrae una media di 787.000 spettatori pari al 4.4%.

Per l'approfondimento, Chi l'ha visto? condotto da Federica Sciarelli su Rai3 vola all'11.5% di share pari a 1.809.000 telespettatori, terzo programma più visto in prima serata. Su Rete4 il talk show Fuori dal coro condotto da Mario Giordano segna una media di 784.000 teste pari al 5.9% di share. Su La7, il secondo appuntamento con la nuova stagione di Una giornata particolare con Aldo Cazzullo, in una puntata dedicata alle Cinque Giornate di Milano, conquista il 6.4% di share pari a una media di 1.046.000 spettatori, quarto programma più visto in prime time.

Su Italia1, il film Vendetta (2022) con Bruce Willis e Thomas Jane ha appassionato una media di 842.000 teste pari al 5.6% di share.

Su Tv8 4 Ristoranti con Alessandro Borghese intrattiene il 2.9% della platea pari a 426.000 affezionati. Sul Nove, il film Ex di Fausto Brizzi, con Claudio Bisio, Silvio Orlando, Vincenzo Salemme e Tosca D'Aquino ha divertito il 2.1% pari a 311.000 teste

In access prime time, su Rai1 il game show Affari tuoi con Stefano De Martino ha coinvolto il 26.1% della platea con una media di 5.504.000 persone all'ascolto mentre, su Canale5, Striscia la Notizia segna il 13.7% pari a 2.893.000. Sempre in access, Amadeus con Chissà chi è raccoglie sul Nove un magro 2.9% equivalente a una media di 602.000 affezionati, malgrado il prolungamento della trasmissione fin quasi alle 22.00.

Per l'approfondimento: su Rai1, Bruno Vespa con Cinque Minuti ha totalizzato il 21.6% con 4.406.000 teste; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 ha siglato il 5.7% con 1.180.000; Paolo Del Debbio con 4 di sera su Rete4 il 4.7% con 969.000 nella prima parte e il 4.2% con 895.000 nella seconda, Tg2 Post con Manuela Moreno su Rai2 il 2.6% pari a 559.000; e su La7 Lilli Gruber con Otto e mezzo conquista l'8.6% pari a 1.830.000 individui all'ascolto.